Hockey Italia: Alleghe supera Varese

La squadra di Varese ha subito una brutta sconfitta contro Alleghe, perdendo 5-2 e scivolando al terzo posto in classifica. La partita è stata caratterizzata da molti colpi di scena, tra cui una rissa nel secondo tempo. I lombardi, privi di alcune pedine fondamentali, non sono riusciti a contenere la maggiore concretezza dei veneti e hanno subito il terzo ko consecutivo.

La partita è iniziata con i Mastini di Varese più aggressivi, con numerose occasioni da rete sprecate. Una disattenzione difensiva ha permesso ad Alleghe di segnare il primo gol con Alessio. Nel secondo tempo, una rissa ha portato a numerose penalità e alla sospensione di oltre dieci minuti. Alleghe ha trovato il raddoppio con Soppelsa, ma Varese ha risposto subito con Schina.

Nel terzo tempo, i lombardi hanno partito a ritmi altissimi e Perino ha pareggiato su assist di Schina. Tuttavia, la difesa di Varese non ha retto e il sedicenne Fontanive ha segnato ancora per Alleghe. I padroni di casa non si sono arresi e hanno costringono il portiere ospite Nardin a tre interventi decisivi. Alla fine, le Civette di Alleghe sono state implacabili e Iori ha chiuso i conti con una doppietta.