Ho visto piangere il mio cucciolo dalle telecamere e ho deciso che…

Dalle telecamere di sorveglianza la proprietaria ha visto il suo cucciolo piangere perché solo in casa: la soluzione al problema è mostrata in un video condiviso sui social network.

«Abituato ad una casa piena di gente, Niko si è dispiaciuto quando io e Vinicius ci siamo sposati e lui era senza compagnia quando uscivamo per lavoro. Abbiamo fatto di tutto per farlo stare bene in nostra assenza, ma chi ha un piccolo bulldog sa quanto sono affettuosi». Dalle telecamere di sorveglianza, «vedevamo il nostro cucciolo piangere e disperarsi quando era solo, e questo ci spezzava il cuore. È stato allora che abbiamo preso una decisione». Così si legge nel post condiviso su Instagram a corredo di un video avente per protagonista un cagnolino di razza Bulldog francese di nome Niko.

Cucciolo non smette di piangere perché è solo in casa: la decisione presa dalla sua umana mostrata in un video

La storia di Niko è raccontata in un video condiviso su Instagram sul profilo della proprietaria del cucciolo, Michele Vieira Dias (all’account social @ michele. svieira).

Niko è un cagnolino di razza Bulldog francese dal manto nero. Trasferitosi con la sua umana in una nuova casa dopo il matrimonio della donna, il quattro zampe ha visto cambiare completamente le sue abitudini di vita. Abituato a una famiglia piena di persone e di altri animali, Niko si è ritrovato a trascorrere in completa solitudine le giornate.

Niko soffriva moltissimo ogni volta che i suoi umani si recavano al lavoro o uscivano lasciandolo da solo e, tutte le mattine, iniziava a piangere e guaire disperatamente. La proprietaria ha pensato così che un nuovo amico a quattro zampe avrebbe potuto risollevare il morale del suo triste cagnolino. Proprio mentre cercava un altro animale domestico ha trovato Simba, un cucciolo di simil razza Pit Bull dal manto marroncino. Appena ha portato a casa il cagnolino, la vita di Niko è cambiata completamente. Il Bulldog era entusiasta del nuovo arrivato e anche il piccolo si è trovato da subito bene con lui. Nel giro di pochi giorni sono diventati inseparabili: adesso mangiano, riposano, giocano e passeggiano sempre insieme.

Come mostra il video condiviso su Instagram, Simba è riuscito a ridare il sorriso a Niko. Dalla tristezza e dalla solitudine, Niko è tornato ad essere felice. «Ora non solo ha smesso di piangere, ma ha un compagno di giochi e anche la sua ansia è diminuita», conclude la proprietaria di Niko nel post sui social. E le immagini che testimoniano l’affetto reciproco tra i due cani lo dimostrano alla perfezione. (di Elisabetta Guglielmi)