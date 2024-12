Ho Viaggiato per Salvare la Maison Gattinoni

Guillermo Mariotto ha spiegato l’improvvisa fuga dalla trasmissione “Ballando con le Stelle” durante la puntata del 30 novembre, suscitando grande sorpresa tra il pubblico e i colleghi. Durante la performance di Luca Barbareschi, Mariotto è stato avvisato di un’emergenza legata alla maison Gattinoni, di cui è direttore creativo. In seguito, ha chiarito che la sua presenza era requisita a causa di un grave malore della prima sarta dell’atelier, che era stata portata d’urgenza in ospedale. Questo evento ha reso necessario il suo intervento per supervisionare la preparazione di abiti per un matrimonio importante in Arabia Saudita.

Mariotto ha sottolineato che non si era mai assentato dalle dirette, neppure quando malato, e ha voluto chiarire che la sua decisione di lasciare il programma non era dovuta a motivi personali, ma alla necessità di non compromettere sei mesi di lavoro. Ha anche fatto riferimento a precedenti giurati, sottolineando di non aver mai inviato sostituti come era accaduto in passato.

Nonostante l’emergenza, Mariotto ha espresso la volontà di continuare a partecipare a “Ballando con le Stelle” se Milly Carlucci lo desidererà, informando che nel weekend sarebbe stato ospite nel programma di Francesca Fialdini, “Da noi… A ruota libera”.

La situazione ha messo in evidenza l’importanza del suo ruolo non solo come giurato in televisione, ma anche come professionista nel mondo della moda, incaricato di assicurare che tutto fosse pronto per l’importante evento in Arabia Saudita. Mariotto ha dovuto recarsi rapidamente presso la sede della maison durante la notte per coordinare gli ultimi dettagli prima della partenza per Riad.

Con questa dichiarazione, Mariotto ha chiarito ogni equivoco riguardo alla sua assenza dalla trasmissione, confermando la sua dedizione professionale e il suo impegno per il lavoro svolto alla maison Gattinoni. La sua disponibilità a tornare in trasmissione dimostra la sua volontà di mantenere un equilibrio tra i suoi impegni lavorativi e la partecipazione a “Ballando con le Stelle”.