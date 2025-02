“Ho urlato nella notte e..” Eleonora Giorgi rompe il silenzio, l’attrice spiega perché ha deciso di ricoverarsi in clinica

Eleonora Giorgi ha recentemente condiviso la sua difficile esperienza dopo un ricovero in clinica a Roma, rivelando la sua battaglia contro una grave malattia. Durante un’intervista, l’attrice ha descritto un momento di crisi in cui si è sentita sola e in preda al dolore. La sua decisione di rendere pubblica la sua condizione nasce dalla volontà di sensibilizzare il pubblico sulla salute e la sofferenza, dando voce a chi vive situazioni simili. Ha sottolineato l’importanza del supporto familiare, essenziale per affrontare questa sfida, ma ha anche evidenziato che ogni giorno rappresenta una lotta.

Giorgi ha confessato di avere limitazioni fisiche significative e di sottoporsi a terapie per il dolore, come morfina e cortisone. Ha descritto il suo stato di salute come fragile e ha espresso la consapevolezza della gravità della sua condizione, commentando che il trattamento serve a prolungare la vita il più a lungo possibile. La notte, in particolare, è un momento difficile, ma trova conforto nei ricordi dei suoi figli e nell’amore della sua famiglia. La sua esperienza di malattia ha influenzato anche la sua vita artistica, ricevendo sostegno da colleghi come Bianca Balti.

Le sue giornate sono scandite da cicli di terapia, ma sente di non identificarsi come “guerriera”, preferendo definirsi come un’archivista della sua vita caotica. Giorgi ha scelto di non accanirsi con terapie invasive, consapevole delle loro implicazioni emotive. Anche se si trova in un momento molto difficile, la sua speranza, seppur fragile, per un possibile miracolo rimane viva. Continuerà a combattere, cercando risposte e significato nella sua esperienza.