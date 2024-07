“Ho una patologia” Ida Platano costretta a rompere il silenzio e a confessare tutto

Non è la prima volta che Ida Platano deve affrontare gli haters che si dilettano ad insultarla e a criticarla. L’ex tronista è stata spesso offesa a seguito del suo aspetto fisico o per via delle scelte che ha fatto nel suo percorso a Uomini e Donne. Questa volta però gli insulti si sono concentrati sulle sue gambe.

Ida Platano

Ecco che cosa ha deciso di rispondere la bella dama sui social.

Nuove offese per ita platano: la donna criticata per le sue gambe

Ida Platano è una parrucchiera che nel corso degli anni si è fatta conoscere a seguito della sua partecipazione nel programma Uomini e Donne. Ha infatti preso parte allo stesso prima in qualità di dama del Trono Over e successivamente come tronista.

Ida Platano

Molte persone si sono affezionate a lei e altrettante non fanno altro che farle complimenti in merito alla sua bellezza. Tante altre, invece, si sono scagliate contro di lei per criticarla a seguito delle scelte estetiche e dei modi caratteriali che la donna ha dimostrato negli anni.

Più volte gli insulti e le critiche si sono palesati sui web, ma Ida non si è mai fatta problemi nel rispondere a tono a tutti i suoi haters. Poche ore fa l’ex tronista è stata nuovamente sommersa da alcune critiche e offese che questa volta si sono ritorte contro le sue gambe. Ida ha infatti pubblicato delle foto in cui compare al mare in costume e molte persone hanno criticato le sue gambe, a detta di molti grosse.

La tronista risponde a tutti i suoi haters

Le offese che Ida ricevuto sono piuttosto pesanti. Le sue gambe sono state descritte come “zamponi con caviglioni e senza alcun tipo di forma”. Questi sono commenti che nessuno dovrebbe permettersi di rivolgere ad un’altra persona, ma che purtroppo non sono poi così rari sul web.

Ida al mare

Come detto prima, questa non è l’unica volta in cui Ida è stata colpita dalle critiche, motivo per il quale la tronista ha deciso di rispondere a tono a tutte queste critiche. Ecco, dunque, quali sono state le sue parole in merito. Voglio dirvi che le mie gambe, che vi piacciano o meno, sono così da sempre. Soffro di una patologia e in tutti questi anni il mio lavoro non ha migliorato la mia condizione. Se vi fa piacere e vi fa stare bene mettere il dito nella piaga fate pure, ma tanto non cambieranno, credetemi. Le gambe saranno sempre così grosse.

Ancora una volta, quindi, Ida è riuscita a zittire quelle persone che si sentono in dovere di criticare il prossimo. Questo anche quando il difetto fisico sia impercettibile se non inesistente. Purtroppo sul web accadono moltissimi di questi fenomeni ma quel che conta davvero è la capacità di non lasciarsi contagiare dalle offese altrui.