“Ho un tumore al polmone al terzo stadio”: l’annuncio dell’amatissima attrice sconvolge i fan

Patrizia Caselli, celebre personaggio televisivo, ha deciso di parlare di alcuni aneddoti relativi alla sua vita nel corso di un’importante intervista. La donna ha avuto la possibilità di affrontare diverse tematiche, fra cui quelle relative alla sua malattia e l’amore per Bettino Craxi.

Ecco che cosa ci ha raccontato.

Patrizia Caselli e la confessione della sua malattia

Patrizia Caselli è un personaggio televisivo di punta soprattutto per quanto riguarda il passato. La conduttrice, nata nel 1961, ha cominciato ad avvicinarsi a questo mondo agli inizi degli Anni 70. Dopo anni di silenzio la donna ha deciso di affrontare alcuni argomenti che la toccano da vicino, come ad esempio tutto quello che ha a che fare con il suo tumore al polmone.

La donna ha scoperto di essere malata diverso tempo fa e in un primo momento si è fatta prendere dallo sconforto. Ha saputo superare diversi momenti, alcuni dei quali l’hanno vista sconfortata e priva di speranza. Il cancro è attualmente al terzo stadio. Al Policlinico di Milano mi hanno asportato mezzo polmone destro e dei linfonodi trovati in metastasi. Una cosa che non si aspettava neanche il medico. Avevo sperato che non fosse necessaria la chemio, ma ora l’ho cominciata. L’altro momento brutto è stato quando ho dovuto dirlo a mio figlio, ma lui mi ha risposto che avremmo superato anche questa.

Il grande amore per Bettino Craxi

La conduttrice ha deciso di affrontare un argomento che ha sempre suscitato una grande curiosità nei telespettatori, ovvero l’amore per Bettino Craxi. Patrizia è stata un vero e proprio supporto per l’uomo, soprattutto quando lo stesso si è rifugiato ad Hammamet per 9 lunghi anni.

Quelli sono stati anni veramente preziosi per la donna, la quale ha letteralmente rinunciato alla sua carriera per seguire il compagno e supportarlo in quel momento di agonia. In più occasioni la conduttrice si è dichiarata tremendamente innamorata di Craxi, con Il quale ha avuto una lunga storia d’amore dal 1991 al 2000, anno in cui l’uomo è morto. Siamo certi che riuscirà a debellare questa brutta malattia e a riprendere il controllo sulla sua vita.

