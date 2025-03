“Ho un defibrillatore al cuore, potevo morire” il famosissimo racconta per la prima volta il suo dramma

Gianluca Gazzoli ha recentemente condiviso la sua esperienza di vita con un defibrillatore impiantato da 15 anni, in seguito all’intervista al calciatore Edoardo Bove, colpito da arresto cardiaco. Gazzoli, noto speaker del podcast Passa dal BSMT, ha rivelato di vivere con questa condizione dall’età di quindici anni, a causa di aritmie cardiache potenzialmente fatali. La sua storia è emersa dopo che Bove, ventiduenne della Fiorentina, ha subito un arresto cardiaco durante una partita contro l’Inter, portando anche lui a ricevere un defibrillatore sottocutaneo.

Nel suo podcast, Gazzoli ha descritto la tensione e le difficoltà legate alla sua condizione, narrando episodi di tachicardia, perdite di coscienza e il bisogno di scosse elettriche per mantenere un ritmo cardiaco regolare. Nonostante le sfide, ha cercato di affrontare la sua malattia con determinazione, sostenendo che questi eventi lo hanno formato e insegnato a non arrendersi. Gazzoli ha condiviso la sua storia in un post su Instagram, sottolineando che, sebbene la sua condizione possa sembrare spaventosa, essa ha anche ispirato momenti significativi nella sua vita.

La decisione di Gazzoli di parlare pubblicamente della sua esperienza, dopo anni di silenzio per la paura e la vulnerabilità, nasce dalla volontà di aiutare altri che vivono situazioni simili. Egli crede che la condivisione di queste storie possa avere un impatto positivo, incoraggiando gli altri a non sentirsi soli nelle loro lotte. La sua narrazione mira a sensibilizzare su temi legati alla salute del cuore e alla resilienza personale.