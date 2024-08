“Ho un cancro” Il triste annuncio della conduttrice sconvolge

La dj radiofonica, autrice televisiva e conduttrice Lauren Laverne è stata protagonista in queste ultime ore di un annuncio choc effettuato direttamente sulle proprie pagine social. La donna, 46 anni, ha infatti confessato di essere affetta da un cancro.

rivelazione choc della conduttrice

La conduttrice che presenta il programma Desert Island Discs su BBC Radio 4 ha affermato che la malattia è stata “grazie a Dio” scoperta in tempo ed individuata nella sua fase iniziale.

La lunga confessione della malattia condivisa sui social

Queste le parole sincere e colme di emozione espresse dalla conduttrice Lauren Laverne in merito alla scoperta di un brutto male avvenuta di recente:

“Ecco, alcune notizie personali… Di recente ho ricevuto una diagnosi di cancro. È stato (grazie a Dio) scoperto in anticipo e inaspettatamente durante un test di screening e si prevede che guarirò completamente”.

Lauren Laverne malata di cancro

La donna ha poi continuato così:

“Al momento mi trovo in ospedale e volevo cogliere l’occasione di ringraziare innanzitutto il team medico che mi ha accompagnato fin qui con incredibile competenza e gentilezza. Dico inoltre grazie alla mia famiglia e ai miei amici che sono stati assolutamente straordinari in ogni fase del percorso. Vi sono davvero grata e vi amo così tanto”.

Lauren Laverne nella sua lunga confessione a cuore aperto ho voluto cos’ ringraziare tutte le persone che le sono state vicino in questo difficile momento della sua vita:

“E naturalmente grazie ai miei colleghi, inclusi quelli di @itg_ltd, @bbc6music, @bbctheoneshow e #DesertIslandDiscs per il loro supporto e per avermi concesso il tempo libero di cui ho bisogno per stare meglio”.

Lauren Laverne confida sui social di essere affetta da tumore

Ha continuato esortando coloro che potrebbero “evitare un test o rimandare un appuntamento per farsi visitare” a “per favore, per favore, fatelo oggi”. Metà di noi prima o poi si ammalerà di cancro e, se succede, è fondamentale scoprirlo il prima possibile”.

Lauren Laverne ha infine concluso così:

“Di solito è mio compito portare buone vibrazioni in onda, ma se ne avete da parte, sono benvenute qui. Mando un sacco di amore a chiunque si trovi nella mia stessa situazione, o che sia tornato a riva”.