Ho trovato un repellente per le zanzare da fare in casa che le allontana senza ucciderle, preparalo così

Con l’arrivo dell’estate le zanzare diventano inevitabilmente le protagoniste negative della stagione, non solo le serate estive ma per via dell’aliena zanzara tigre anche il giorno non ci mette più al riparo dalle loro fastidiose punture, tanto che sono moltissime le persone disposte a fare qualunque cosa per liberarsi da questa piaga.

Tra le miriadi di prodotti disponibili in commercio, molti costosi, altri poco rassicurabili per la salute dell’ambiente, esiste tuttavia la soluzione definitiva nata dalla combinazione di due semplici ingredienti, un repellente efficacissimo che vale davvero la pena di provare per salvaguardare la salute dell’ambiente e regalarci al tempo stesso serenità.

Zanzare: Una soluzione fai-da-te che può farle sparire in un batter d’occhio!

Per ogni problema che la natura ci pone sul nostro cammino quasi sempre vi è anche la soluzione a portata di mano, tutto sta nel capire quale essa sia e per quel che riguarda il fastidio delle zanzare sembra averla trovata una youtuber appassionata di rimedi naturali.

Il tentativo è nato dopo aver provato diversi repellenti, più o meno costosi e diversamente efficaci, così dopo aver dato ascolto ad un semplice commento arrivato sotto un posto che parlava di zanzare e repellenti ecco che io capolavoro è finalmente nato. L’utente misterioso del web a quanto pare aveva ragione, mescolando acqua, estratto di vaniglia ed un pizzico di cannella è venuto fuori un mix dalla duplice funzione che vale davvero la pena di provare.

A quanto pare è proprio l’estratto di vaniglia l’ingrediente principe, così come riportato anche in una analisi scientifica pubblicata su ” The Scientific Journal” nel lontano 2021. L’ odore della vaniglia sembra infatti riuscire a confondere le zanzare ma al tempo stesso regalare anche un dolce profumo invitante in grado di rendere l’ambiente più gradevole per gli esseri umani, l’unico punto debole del rimedio resta però la durata.

Creare questo mix può essere utile per allietare una serata all’aperto, la sua l’efficacia pero sembra essere limitata nel tempo e andare via via sparendo dopo la prima ora ed è qui che entra in gioco la cannella, in grado di rafforzare il potere repulsivo della soluzione.

Nonostante il potere del repellente, ad ogni modo, la cura dell’ambiente è estremamente necessaria per evitare di ritrovarci davanti ad una vera e propria infestazione contra la quale non vi è repellente che tenga, svuotare i sottovaso ed inserire piante dalle profumazioni sgradite agli insetti come citronella e geranio è uno dei mezzi migliori, sfruttando il potere combinato di tutte queste essenze naturali i nostri giardini potranno ritornare ad essere l’oasi di pace che volevamo per regalarci solo il meglio della bellissima stagione estiva.