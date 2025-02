“Ho troppi animali e non mi affittano una casa”: il grido d’aiuto di un invalido 59enne

La storia di Danilo Furlanetto, un pensionato invalido di 59 anni, rappresenta una realtà molto difficile. Affetto da linfoma e invalido al 100%, Danilo è stato sfrattato dalla sua casa a Treviso dopo dodici anni. Di fronte alla malattia e alla perdita della sua abitazione, ha scelto di non abbandonare i suoi cinque cani, rimanendo con loro nella sua auto, l’unico bene materiale rimasto. Inizialmente, la nuova proprietaria era disposta a farlo rimanere in garage, ma alla fine ha vietato anche questa sistemazione, costringendo Danilo e i suoi animali a vivere in condizioni precarie.

Nonostante le difficoltà, Danilo non ha perso la speranza e sta cercando una nuova casa. Tuttavia, la presenza dei suoi cani rappresenta un ostacolo nella ricerca, poiché molti proprietari non sono disposti ad affittare a una famiglia così numerosa. La sua gatta Bianca, che avrebbe completato la famiglia, è scomparsa, ma Danilo resta determinato a rimanere accanto ai suoi cani, che per lui sono tutto.

La vita in auto, con il motore acceso per il caldo e un telo per la privacy, è una soluzione temporanea ma insostenibile a lungo termine, soprattutto con l’arrivo del freddo invernale. Danilo spera di trovare un’abitazione dotata di uno spazio esterno per permettere ai suoi cani di correre e giocare liberamente. La sua storia ha suscitato emozione e divisive opinioni tra gli utenti del web, ma lui rimane fermo nella sua scelta di non separarsi dai suoi affettuosi compagni.