Ho sempre voglia di dimostrargli il mio affetto abbracciandolo ma a lui piacerà?

Non smetterei mai di farlo, ma non sono sicura che gradisca questo tipo di contatto quindi mi sono chiesta: al mio cane piace essere abbracciato?

Tutti sanno che i cani dimostrano il loro amore e affetto nei confronti di tutti e dei padroni in particolare in modo diverso dai gatti, ma siamo sicuri che gradiscano sempre il contatto fisico come quello di un abbraccio? Il rischio è che possano ‘interpretarlo’ male: l’ho pensato quando ho visto il mio Fido comportarsi in modo strano e dunque mi sono chiesta: ma al mio cane piace essere abbracciato o è meglio evitarlo? La risposta che cercavo.

Il cane ama il contatto fisico…ma dipende dai ‘posti’

Vi è mai capitato di avere letteralmente addosso il vostro cane dopo una giornata di assenza da casa? A me capita quasi tutte le sere quando torno dal lavoro, quindi è chiaro che il mio Fido non disdegna affatto il contatto fisico. Eppure non è sempre così, poiché alle volte ho notato un certo fastidio in lui se provavo a toccarlo in modo particolare.

Ho scoperto infatti che i cani, sebbene amino mettersi accucciati sopra i nostri piedi o ci ‘utilizzino come vere e proprie sedie’, non vogliono essere toccati in alcune zone del corpo: ad esempio le carezze sul dorso, sul collo e il fondoschiena sono molto apprezzate ma è bene non toccare un quattro zampe (specie se non lo si conosce bene) sulla testa, dietro le orecchie e soprattutto sulla coda.

Molti nostri gesti, sebbene motivati da affetto, possono essere male interpretati dall’animale, soprattutto quando non si è ancora instaurato un forte legame tra lui e l’umano. Siamo pur certi che, se il cane vorrà il contatto fisico con noi, sarà il primo a cercarlo.

Al cane piace essere abbracciato? La risposta ti spiazzerà

In un’epoca segnata dal Covid-19 in cui gli abbracci e perfino le strette di mano sembrano essere diventate un tabù, purtroppo anche i cani sembrano non desiderare questo tipo di effusioni, sebbene per motivi ovviamente differenti. Infatti ho scoperto che il mio cane non vuole essere abbracciato (nemmeno da me) e me ne sono accorta perché si mostrava alquanto infastidito.

Come sempre è importante interpretare i segnali che Fido ci invia, ovvero riconoscere il linguaggio del cane per evitare di fare qualcosa che possa dargli fastidio (così come è fondamentale conoscere il linguaggio della coda del cane e i suoi movimenti, per evitare spiacevoli conseguenze). Quando non aggredisce, il cane abbracciato può mostrare segnali di stress, di forte disagio, come se non sapesse come farci capire che non ama quella che gli sembra una morsa.

Sebbene abbia grande fiducia in noi e sappia che non gli faremmo mai nulla di male, si sentirebbe come ‘braccato’, come se non avesse via di fuga da una situazione che non lo fa sentire affatto a suo agio. In realtà, anche quando sembra restare fermo e immobile, lo sta solo tollerando ma non gli piace.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Il cane si mette in mezzo quando ci abbracciamo: perché e cosa cerca di dire

Al cane piace essere abbracciato? No. Ma allora perché lo fa ai suoi simili?

Eppure se non ama davvero essere abbracciato non dovrebbe nemmeno farlo ai suoi simili. Ma in realtà quando vediamo un cane che poggia la zampa sulla schiena di un altro o si pone con tutto il corpo su di lui, in una posizione che sembra di monta, non lo sta davvero abbracciando né è alla ricerca di un accoppiamento. Infatti si tratta di una postura prevaricante, tipica del cane dominante, che sta asserendo il suo ruolo nei confronti dell’altro.

Quindi tali gesti da parte di Fido non hanno nulla a che fare con l’affetto: questo è uno degli errori più comuni di noi padroni. Quello di ‘umanizzare’ i comportamenti dei nostri animali è sbagliato, in primis perché i cani hanno un linguaggio specifico che va interpretato bene e poi perché, se fossero uguali a noi, non sarebbero così speciali.