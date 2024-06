Ho scoperto un trucco eccezionale per scacciare api e vespe senza far loro del male: basta un sacchetto

Un oggetto che come me tutti hanno in casa può rivelarsi utilissimo contro questi insetti: ho scoperto il trucco del sacchetto di carta marrone per api e vespe.

Alle volte non possiamo immaginare quanto degli oggetti che tutti abbiamo in casa possano avere scopi incredibili, come ad esempio il trucco del sacchetto di carta marrone per combattere api e vespe, che in estate affollano il nostro giardino e balcone (e non solo). Può sembrare incredibile ma grazie a questo oggetto, solitamente utilizzato per confezionare del cibo fresco, potremo goderci l’aria aperta senza il rischio di punture.

Api e vespe? Ecco cosa le attira

In estate basta il caldo ad attrarre vespe, calabroni e api sui nostri balconi o in giardino, impedendoci di uscire a prendere una boccata d’aria fresca (quando c’è). Ma in realtà ci sono alcune cose, magari a volte si tratta di abitudini, che inducono questi insetti ad avvicinarsi ancora di più a noi e alle nostre case. Ad esempio vespe e calabroni hanno un palato-olfatto sopraffino e amano la frutta molto matura.

C’è infatti chi ha in giardino piante di pero, fico, melo o chi posiziona la frutta in un bel contenitore all’esterno: meglio non farlo se non vogliamo che gli zuccheri della frutta siano una ‘calamita’ per questi insetti affamati. E le api? Anche queste sono golose di alimenti zuccherini contenuti sia nei cibi sia nelle bevande, soprattutto quelle a base di frutta fresca.

Trucco del sacchetto di carta marrone contro api e vespe: cosa ci serve

Sarà davvero molto semplice: basterà procurarsi uno di quei sacchetti di carta marrone, spesso utilizzati nei negozi di frutta e verdura freschi. Il sacchetto marrone non può mancare e con esso anche un pezzo di spago che servirà a chiuderlo all’estremità in alto. Ma non solo: poiché dobbiamo dare alla nostra ‘scultura di carta’ una forma tondeggiante, è importante mettere qualcosa all’interno per dargli consistenza.

Dato che il sacchetto verrà posizionato all’aperto e presumibilmente al sole, meglio evitare di inserire al suo interno qualcosa che possa marcire ed emanare un cattivo odore. Al contrario sarebbe meglio utilizzare sacchetti morbidi in plastica o qualcosa di simile, in modo da ‘gonfiarlo’ senza appesantirlo troppo. Lo stesso spago per chiuderlo potrebbe essere usato come cappio da legare a una trave in legno o al solaio.

Dove sarebbe meglio posizionarlo? Nei pressi di piscine e giardini, ma anche sui balconi: l’importante è che sia ben visibile ai nostri insetti. Oltre a questo rimedio, facile, sicuro ed economico esistono tanti altri mezzi per allontanare api e vespe.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Vespe o api chi è il vero nemico? La verità dietro i pregiudizi

Trucco del sacchetto di carta marrone contro api e vespe: perché funziona?

Ma sappiamo tutti qual è la differenza tra api e vespe e come mai sono proprio dei sacchetti i migliori alleati contro di loro? Se vi state chiedendo appunto come un pezzo di carta può essere una barriera efficace contro i morsi di questi insetti, vi spiego cosa ho scoperto: non sfrutta odori o colori, ma semplicemente trae in inganno la vista di questi piccoli volanti.

Infatti il sacchetto di carta, richiuso all’estremità in alto, può dare l’idea di un nido di calabroni. Questo dovrebbe spaventarli? No, piuttosto dovrebbe convincere questi insetti a ‘cambiare zona’ poiché quel territorio, almeno apparentemente, è già stato colonizzato da simili. Funziona davvero? Pare di sì e soprattutto non danneggia l’ecosistema perché non elimina le le api che sono gli esseri viventi più importanti del pianeta.