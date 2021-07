Dovevo salvare quei ragazzi, era il mio unico pensiero: salvare tutti i ragazzi prima che il bus venisse divorato dalle fiamme». E ce l’ha fatta Mauro Mascetti, 48 anni, volontario prima e dipendente poi della Croce rossa, che ieri, mentre guidava lungo il lago di Como un pulmino con 24 adolescenti a bordo che correvano felici verso il centro estivo si è accorto all’improvviso che qualcosa non andava, ha accostato in galleria, li ha fatti scendere, li ha portati al sicuro fuori da quella trappola di fuoco e poi ha provato a spegnere da solo le fiamme per proteggere anche gli altri automobilisti che sfrecciavano sulla statale.