“Ho rischiato di perderlo” Gigi D’Alessio svela un momento drammatico della vita del figlio LDA

Gigi D’Alessio ha evocato il drammatico tsunami del 2004 durante l’episodio di The Voice Senior del 28 febbraio 2025, condividendo un’esperienza traumatica vissuta con il figlio LDA. Durante la puntata, il cantante napoletano ha raccontato un evento che ha segnato la sua vita: il catastrofico tsunami del 26 dicembre 2004 avvenuto mentre si trovava in vacanza alle Maldive con il figlio. D’Alessio ha descritto la paura e l’impotenza provate quando le onde dell’oceano hanno travolto l’isola, costringendolo ad aggrapparsi al figlio per metterlo in salvo. Questo tragico episodio ha lasciato un’impronta indelebile nella sua anima.

L’episodio ha visto anche la partecipazione di Gianni Petrillo, un ex vigile del fuoco, la cui storia ha commosso giudici e pubblico. Petrillo ha eseguito la canzone “(Everything I do) I do it for you” di Bryan Adams, esprimendo emozioni profonde attraverso la musica. Ha deciso di unire il suo percorso a quello di Loredana Bertè, evidenziando il sacrificio e il coraggio dei pompieri, nonché il peso emotivo degli eventi traumatici vissuti.

Lo tsunami del 2004, causato da un terremoto di magnitudo 9.1, è considerato uno dei disastri naturali più devastanti, con un bilancio tragico di circa 230 mila morti. D’Alessio e Petrillo, con le loro storie, hanno dimostrato il potere della musica come strumento di espressione e guarigione. L’episodio di The Voice Senior è diventato un momento di riflessione collettiva sul coraggio e sulla resilienza, dimostrando come l’arte possa unire esperienze e emozioni in un linguaggio universale.