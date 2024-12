Ho reagito così. Sinner? Ecco cosa ne penso

Iga Swiatek, attuale numero due del mondo, ha condiviso la sua esperienza dopo essere stata squalificata per un mese a causa della positività a trimetazidina, una sostanza vietata. In un’intervista con il programma polacco “Fakty po Faktach”, Swiatek ha descritto le sue emozioni al momento della notifica, esprimendo un mix di panico e incredulità. Ha ricordato il momento in cui ha ricevuto l’email che comunicava la sua positività, confessando di essere scoppiata in lacrime e di aver pensato a un errore. I suoi manager hanno paragonato la sua reazione a quella di qualcuno che ha subito una tragedia.

Swiatek ha espresso il desiderio di essere considerata “non colpevole”, pur riconoscendo che la questione per lei è più burocratica. Ha chiarito che la sua priorità è potersi concentrare sulla prossima stagione senza pensieri legati a questa vicenda. Ha accettato la squalifica come una formalità, sottolineando che vi sono procedure da seguire e non un singolo giudice a decidere il suo destino.

Riguardo al caso doping di Jannik Sinner, il cui verdetto è atteso per febbraio, Swiatek ha evidenziato come ogni situazione sia unica e difficile da comparare. Ha sottolineato l’importanza di un processo onesto e oggettivo da parte della Itia, l’agenzia che si occupa di antidoping, e ha espresso la speranza che tutti i casi vengano trattati equamente.

Infine, Swiatek ha parlato dei costi legali che ha dovuto affrontare per la propria difesa. Ha scelto un avvocato specializzato negli Stati Uniti e ha rivelato che le sue risorse finanziarie le hanno permesso di coprire spese significative, ammontanti a circa 70.000 dollari per l’avvocato e 15.000 euro per test medici. Sebbene le sia stato revocato il premio del torneo di Cincinnati, la sua principale preoccupazione era dimostrare la propria innocenza. Ha voluto condividere queste cifre per evidenziare le difficoltà economiche che altri giocatori, meno fortunati, potrebbero affrontare in situazioni simili.