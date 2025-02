“Ho presentato una canzone sull’Alzheimer, Carlo Conti mi ha scartato. Ci sono state delle conseguenze” il famosissimo cantante si sfoga sui social

Michele Bravi ha annunciato su Instagram la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2025, dichiarando che il rifiuto del suo brano dedicato all’Alzheimer ha avuto ripercussioni negative sulla sua carriera. Il cantante aveva presentato una canzone ispirata ai nonni e al legame tra coniugi, ma la sua esclusione ha comportato la chiusura del contratto con una major discografica.

Nel video, Bravi ha rivelato che il 15 dicembre 2024, Lino Banfi aveva parlato di un video musicale legato al suo brano, che narra l’amore di un marito per la moglie malata di Alzheimer. Ha impiegato due anni per comporre la canzone, ispirata dalla storia d’amore dei suoi nonni, un racconto di umiltà e resilienza. Ha espresso tristezza per non aver potuto presentare il brano a Sanremo, soprattutto perché la finale coincideva con l’anniversario dei nonni. Nonostante il rifiuto, ha accettato la decisione dal momento che Sanremo è una competizione.

Bravi ha sottolineato che l’esclusione ha portato direttamente alla chiusura del contratto discografico con cui ha collaborato per dieci anni. Attualmente si trova a fronteggiare problemi burocratici che complicano la pubblicazione della sua musica. Nonostante ciò, ha annunciato l’arrivo di nuovi progetti, tra cui una canzone, un cortometraggio e un terzo capitolo collegato a un progetto più ampio. Ha mostrato un atteggiamento positivo e proattivo, rimanendo determinato a continuare il suo percorso artistico e a condividere storie significative attraverso la sua musica, nonostante le difficoltà.