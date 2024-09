«Ho praticato per anni la telescrittura. Ho iniziato da adolescente, quando avev…

«Ho praticato per anni la telescrittura. Ho iniziato da adolescente, quando avevo buoni motivi per parlare con i morti più che con i vivi. La mia mano era certa di essere un portentoso vettore con l’aldilà: gli spiriti mi raccontavano la loro storia – così credevo – e io scrivevo.

A un certo punto ho perso la dimestichezza, e mi è venuta la paura di giocare con le soglie.

Non ci ho più pensato fino a quando mi sono ritrovata in mezzo alle pagine di “Morgana. Il corpo della madre”.

Michela mi ha ripetuto spesso: “Nessun ti amo vale quanto un ci penso io”. Abbiamo iniziato il libro insieme, sedute come sempre una di fronte all’altra, sapevamo che l’avremmo terminato in due differenti regni.

Tutto è vivo, tutto brucia in queste pagine piene di corpi e di fiamme che adesso divampano in entrambi gli occhi delle nostre Morgane. Con le fiamme si distruggono le ribelli, le sante, le streghe, ma Michela Murgia ha sempre creduto nel fuoco. @mp5art lo sa bene».

