“Ho perso un bambino” L’attrice racconta il suo grande dolore: la confessione in tv

Un nuovo episodio del programma Belve, condotto da Francesca Fagnani, andrà in onda martedì 26 novembre su Rai 2, e vedrà come ospite Valeria Golino. L’attrice parlerà della sua vita privata e professionale, rispondendo a domande della conduttrice. Recentemente, l’ex compagno Riccardo Scamarcio ha rilasciato dichiarazioni sul loro rapporto, affermando che “non finisce mai”. Golino ha risposto apprezzando il suo ex, definendolo una figura importante nella sua vita, dicendo: “É una cosa bella da dire, lo ringrazio. Pensavo fosse l’uomo della mia vita”. Tuttavia, riguardo alla sua attuale relazione con l’avvocato Fabio Palombi, ha preferito non rivelare ulteriori dettagli, specificando di non voler mentire.

Quando Fagnani le ha chiesto quale fosse il momento più difficile della sua vita, Golino ha menzionato due esperienze dolorose: la morte di suo padre e la perdita di un bambino. Ha descritto questi eventi come tra i più brutti che abbia mai affrontato, evidenziando il dolore e la fragilità delle emozioni umane. La sua testimonianza tocca profondamente il tema della perdita e la complessità dei sentimenti.

Inoltre, Valeria Golino ha parlato apertamente del suo passato con le droghe, ammettendo di aver provato diverse sostanze. Ha chiarito di non aver mai fatto un uso abituale di droghe, né di aver cercato quelle più pericolose. Ha dichiarato: “Le droghe psichedeliche sì, perché quelle non sono droghe sceme. Trovo che siano molto interessanti, però adesso alla mia età non lo farei più”. Queste parole mostrano una consapevolezza e una maturità rispetto alle sue scelte passate, rivelando come il tempo possa influenzare le percezioni e le decisioni personali.

In sintesi, l’intervento di Valeria Golino a Belve si prospetta come un’opportunità per esplorare le sue esperienze di vita, dal suo rapporto con Riccardo Scamarcio ai momenti difficili legati alle perdite, fino alle sue esperienze con le droghe, offrendo una riflessione profonda sulla sua vita e sulla crescita personale.