“Ho perso i miei capelli in una sola notte” La giornalista racconta la malattia e ora vuole avvertire tutti

La giornalista ha deciso di dire la sua in merito ad una brutta condizione che le ha comportato la perdita dei capelli

Una grandissima giornalista Laura Aprati, una donna che con l’arte della parola ha fatto davvero molto. La donna è stata colpita da una brutta malattia, la stessa che le ha fatto perdere tutti i capelli in una sola notte. Per questa ragione ha deciso di raccontare a tutti la sua esperienza di vita.

La malattia di Laura Aprati

Laura Aprati è una famosissima giornalista che ha lavorato a lungo per la Rai, mettendo la sua bravura e preparazione a disposizione della tv di Stato. La donna non è però stata fortunata nel frangente della salute, in quanto è stata colpita da una malattia molto aggressiva che l’ha provata duramente.

Si tratta di una patologia autoimmune che colpisce circa 150 milioni di individui in tutto il mondo anche se non si conoscono molti dettagli su questa condizione. Ovviamente questa notizia ha sconvolto la vita della donna, che ha comunque deciso di reagire per cercare di riprendere il controllo sulla sua esistenza.

La giornalista ha lanciato diversi messaggi in merito in quanto ha voluto sensibilizzare la popolazione dinanzi a questa problematica. Ha quindi parlato di un senso di speranza volto a combattere una situazione, qualcosa che potrebbe comportare la completa guarigione Pare che per la donna sia stato tutto scaturito da una grave fibromialgia che l’ha colpita diverso anno fa.

La perdita dei capelli e la voglia di non arrendersi mai

Laura Aprati ha quindi raccontato come sia stato difficile per lei accettare la malattia. Ha infatti detto che una delle conseguenze più atroci legate alla patologia è stata la perdita dei capelli, i quali sono caduti nell’arco di una sola notte.

Laura però non poteva permettersi di perdere il lavoro, motivo per cui ha fatto di necessità di virtù. Ha quindi deciso di indossare un turbante che le coprisse la testa, si è armata di coraggio e ha continuato a vivere la sua vita con tantissima speranza.

In un primo momento la diagnosi l’ha portata a rinchiudersi tra le mura di casa e ha scelto di indossare una parrucca per darsi un tono. Si tratta però di un prodotto che richiede molte cure per la manutenzione e lei ha capito che non poteva essere schiava di tutto questo. Questa consapevolezza l’ha portata a riprendere il controllo sulla sua vita.

Diverse persone, tra cui esperti del settore ma anche colleghi, le hanno saputo offrire la vicinanza di cui aveva bisogno e ora, finalmente, è di nuovo una donna consapevole e felice. Un miracolo quindi che può essere di grande aiuto per molti.