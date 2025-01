“Ho perso 9 chili e ..” Nicola Carraro, marito di Mara Venier, racconta per la prima volta la sua battaglia: i fan sono preoccupati

Nicola Carraro ha recentemente rassicurato i suoi fan riguardo alle sue condizioni di salute dopo un periodo di difficoltà, comunicando un significativo miglioramento grazie alla fisioterapia e alla perdita di 9 chili, sostenuto dalla moglie Mara Venier. Carraro ha condiviso un video su Instagram in cui racconta di aver trascorso quasi due mesi lontano dalla vita pubblica a causa di problemi di salute, tra cui un’ernia del disco e difficoltà respiratorie. Nonostante le sfide affrontate, ha voluto trasmettere un messaggio di speranza e ottimismo, rivelando di sentirsi decisamente meglio e di essere tornato a vivere a Milano.

Il supporto ricevuto dai suoi fan è stato molto importante per lui. In un momento di vulnerabilità, Carraro ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto, promettendo un ritorno alla vita normalità: “Tra un po’ torno in pista, non vi preoccupate”. Mara Venier, conduttrice e moglie di Carraro, ha reagito con affetto al video, scrivendo un semplice ma significativo messaggio: “Amore mio”, evidenziando il loro forte legame emozionale. Anche la figlia di Mara, Elisabetta Ferracini, ha voluto esprimere il suo sostegno commentando con un cuore.

I fan hanno accolto con entusiasmo la notizia del miglioramento di Carraro, lasciando messaggi di incoraggiamento e felicità per il suo stato di salute. Un’ampia partecipazione sui social ha dimostrato come la comunità online sia unita nel sostenere Carraro nel suo difficile percorso di recupero, esprimendo gioia per il suo ritorno alla forma.