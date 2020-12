”Ho perso mia madre e altri 6 familiari per il Covid”. Karl-Anthony Towns, stella dei Minnesota Timberwolves, ripercorre il drammatico 2020 segnato dai lutti provocati dal coronavirus. “Ho sofferto molto, a cominciare ovviamente dalla morte di mia madre”, dice il 25enne, come si legge sul sito della Cnn. La mamma di Towns, Jacqueline, è morta ad aprile dopo aver contratto il Covid. Il giocatore ha rivelato che altri 6 familiari hanno perso la vita. “L’altra sera ho ricevuto una telefonata, è morto mio zio. Sento di essere stato colpito duramente dalla vita. Ho visto tante bare negli ultimi 7-8 mesi. Molte persone nella mia famiglia e nella famiglia di mia madre hanno avuto il covid. Io sto cercando risposte, sto provando a capire come far sì che stiano bene. Ho la grande responsabilità di tenere i miei familiari informati e fare tutto ciò che serve affinché continuino a vivere”.

