“Ho pensato di lasciare tutto”.

Jannik Sinner ha rilasciato un’intervista al Tg1 in cui parla dell’impatto del caso di doping che lo ha coinvolto. Ha rivelato di aver pensato di ritirarsi dal tennis, specialmente prima dell’Australian Open, quando si sentiva particolarmente a disagio a causa della situazione. Sinner ha sottolineato che il trattamento ricevuto è stato più severo rispetto ad altri e ha commentato le parole di Federica Pellegrini, affermando che ognuno può esprimere la propria opinione, ma lui è consapevole di ciò che è realmente accaduto.

Nel momento della notifica delle tracce di clostebol, Sinner ha confessato di non aver capito immediatamente la gravità della situazione, essendo all’oscuro di tutto. Ha spiegato la sua difficoltà ad accettare la sospensione di tre mesi, sentendosi ingiustamente punito per qualcosa che non aveva fatto. Ha condiviso anche le sfide emotive affrontate mentre tornava in campo, evidenziando che la sua esperienza non rispecchiava il divertimento che dovrebbe caratterizzare il gioco.

Sinner ha riconosciuto l’importanza del supporto ricevuto dal suo team e dalla famiglia, che gli hanno offerto un ambiente protetto durante i momenti difficili. Grazie a questo sostegno, ha ritrovato la motivazione per allenarsi e prepararsi per i Grand Slam, eventi nei quali ha comunque ottenuto buoni risultati lo scorso anno. La sua esperienza sottolinea che, nonostante le difficoltà, è essenziale trovare un equilibrio e mantenere la passione per il tennis.