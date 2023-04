“Ho paura delle suore” è uno spaccato surreale, intelligente e divertentissimo d…

“Ho paura delle suore” è uno spaccato surreale, intelligente e divertentissimo del mondo esaurito che ci circonda e di cui siamo i primi artefici.

Un mondo che rende nevrotica qualsiasi sua manifestazione: dalle relazioni al lavoro (sottopagato), dal pagamento delle tasse a quello che ci piace mangiare, indossare o perfino dire. Edoardo Zaggia e Alberto Sacco ce lo raccontano come solo loro potevano essere in grado di fare, in una raccolta multiforme di storie, filastrocche, musical e illustrazioni che ci farà ridere e riflettere 💭 In libreria e in tutti gli store online dal 26 aprile