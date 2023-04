“Ho paura delle suore” è un mosaico di storie divertenti e frustrate, gentili e crudeli, di fantasia e verissime, in cui tutti possiamo ritrovare sotto le mentite spoglie di suor Katia, della farfalla influencer o dell’ape Maria (Mària o Marìa, come preferite) un collega, un amico, un famigliare o, se guardiamo bene, anche noi stessi. Edoardo Zaggia e Alberto Sacco si sono superati e hanno messo insieme filastrocche, racconti e addirittura una storia-musical (com’è possibile che nessuno ci abbia pensato prima?!), accompagnati dalle illustrazioni meravigliose di Enrica Zaggia. In libreria e negli store online da oggi, 26 aprile 💜