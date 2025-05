“Ho lasciato mio marito” La triste confessione della Vip a Verissimo: l’annuncio della separazione

Annalisa Minetti condivide la sua lotta interiore e la crisi personale a seguito della separazione dal marito, evidenziando l’importanza della psicoterapia e del benessere della figlia Elena. Nel mondo dello spettacolo, il successo può coesistere con sfide personali significative. Durante un’intervista con Silvia Toffanin, Minetti ha rivelato di sentirsi sopraffatta dalle aspettative altrui, portandola a un profondo dolore e insoddisfazione.

Minetti ha intrapreso un percorso di psicoterapia, ammettendo di essere in una fase difficile. Ha riconosciuto di aver trascurato se stessa a causa della sua dedizione come madre, silenziando la voce interiore che le diceva di prendersi cura di sé. La crisi personale ha influito anche sul suo matrimonio con Michele Panzarino, il padre della sua seconda figlia. Ha confessato di aver dedicato molto tempo a Michele, ma alla fine ha perso la connessione emotiva con lui, portandola a decidere di terminare il loro matrimonio. Nonostante il grande amore tra di loro, Minetti ha compreso di non poter garantire a Michele ciò che meritava. Ha descritto una mancanza di comunicazione che ha gravato sul loro rapporto e ha provato un senso di colpa per il tempo dedicato allo sport, che la rigenerava ma creava disagio a Michele.

Nonostante le sofferenze, Minetti pone la priorità su Elena, sette anni, desiderando mantenere la famiglia unita nella nuova forma e mostrando rispetto per Michele. Descrive come la figlia sembri serena e felice, percependo il supporto di entrambi i genitori. Conclude l’intervista ammettendo la propria fragilità, non nascondendo il dolore e affermando di essere convinta della scelta fatta, nonostante il cammino difficile.