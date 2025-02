“Ho la sindrome di Stevens-Johnson”: il famosissimo cantante rompe il silenzio sul suo ricovero in ospedale: sindrome rarissima

Gigi Finizio ha recentemente comunicato ai suoi fan il motivo del suo ricovero in ospedale, dovuto a una rara reazione allergica chiamata sindrome di Stevens-Johnson. Questa condizione ha costretto il cantante napoletano a rinviare alcune date del tour. Attraverso le sue storie su Instagram, ha voluto rassicurare i sostenitori sulla sua salute.

Il 26 febbraio 2025, Finizio ha raccontato di aver subito questa grave reazione cutanea in seguito all’assunzione di determinati farmaci, manifestatasi con sintomi come rush cutanei e gonfiore. Alla sua presentazione al Pronto Soccorso, i medici hanno manifestato preoccupazione e hanno deciso di ricoverarlo per monitorare la situazione e condurre indagini approfondite. Nonostante la gravità della malattia, il cantante ha dichiarato di trovarsi in fase di recupero e ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto dai fan durante questo difficile momento.

La sindrome di Stevens-Johnson è una condizione rara, caratterizzata da gravi reazioni cutanee e mucosali che possono insorgere a causa di alcuni farmaci, infezioni o virus. I sintomi principali includono desquamazione della pelle e lesioni dolorose, che coinvolgono anche le mucose di occhi, bocca e genitali. Data la gravità della sindrome, è fondamentale un’attenzione medica immediata e un trattamento adeguato per prevenire complicazioni. La gestione della malattia comporta l’interruzione dei farmaci responsabili e una terapia di supporto per alleviare i sintomi e favorire la guarigione, con un monitoraggio costante per valutare l’evoluzione della condizione e i trattamenti necessari.