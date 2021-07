“La scorsa settimana mi hanno messo il Port per la somministrazione della chemioterapia. Posso fare il bagno al mare? Ho paura che si infetti”.

Risponde Annamaria Molino, docente presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona, già Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica e del Gruppo Senologico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Per eseguire la chemioterapia in sicurezza, senza il rischio di fuoriuscita dei farmaci dalle vene e senza il rischio di flebiti (infiammazione della parete delle vene) si preferisce in genere utilizzare un accesso venoso centrale. I due tipi di accesso più usati sono il PICC (catetere venoso centrale a inserzione periferica) e Port -a-Cath (catetere centrale totalmente impiantabile).

Nel caso del PICC, il catetere viene inserito nel terzo medio del braccio, sopra il gomito, per garantire la massima mobilità. Esternamente sarà visibile il catetere con la medicazione trasparente. Quando non viene utilizzato il PICC sarà coperto da una medicazione. Si utilizza in genere per terapie che durano al massimo 6 mesi. Dove il catetere si inserisce nella vena rimane una soluzione di continuità nella cute, quindi la zona deve essere medicata periodicamente; bisogna fare molta attenzione a non bagnarlo con la doccia e non si può fare il bagno.

Il Port-a-Cath invece è un dispositivo a lungo termine. Il sistema viene impiantato sottocute e non esistono elementi esterni; attraverso un ago speciale il Port può essere usato per fare iniezioni o infusioni endovenose senza più necessità di cercare la vena. Il sistema è costituito da un serbatoio (reservoir) posto in una tasca sottocutanea e da un catetere che parte dal serbatoio e si immette in una grossa vena. È dotato infine di un setto perforabile dove deve essere inserito l’ago. La tasca sottocutanea non ha nessuna comunicazione con l’esterno e al termine del posizionamento si vede solo una piccola cicatrice. Una volta che la cicatrice è ben guarita e chiusa e i punti sono stati rimossi, non ci sono pericoli e si può fare il bagno.

Se desidera essere certa che la sua ferita sia ben consolidata la faccia vedere a un medico. Una volta che il medico l’avrà rassicurata, può tranquillamente fare il bagno.