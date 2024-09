“Ho il Parkinson”, l’annuncio choc della stella Nfl

Brett Favre, ex star della NFL e leggendario quarterback dei Green Bay Packers, ha recentemente rivelato di avere il morbo di Parkinson durante un’audizione al Congresso degli Stati Uniti. A 54 anni, Favre è noto per la sua carriera straordinaria, che include una vittoria nel Super Bowl e tre riconoscimenti come MVP della lega. Questa diagnosi arriva dopo che negli ultimi anni l’ex giocatore ha parlato apertamente del suo passato di infortuni, in particolare delle numerose commozioni cerebrali subite nel corso dei suoi 20 anni di carriera. Favre ha dichiarato di essere consapevole solo di un numero limitato di episodi ufficiali, ma ha sottolineato la gravità della situazione affermando che, nella pratica, potrebbe averne sofferto centinaia o addirittura migliaia.

Nel suo intervento, Favre ha anche discusso della sua esperienza con Prevacus, un’azienda che si occupa dello sviluppo di un farmaco per il trattamento delle commozioni cerebrali, la quale ha ricevuto 2 milioni di dollari di finanziamenti attraverso un programma legato a un’organizzazione di assistenza. Favre è stato un investitore significativo in questa società e ha espresso delusione per aver subito una perdita economica in questo investimento. Ha commentato: “Purtroppo ho perso un investimento in una compagnia che, come credevo, avrebbe dovuto sviluppare un farmaco utile per gli altri. Capirete perché per me sia troppo tardi, recentemente mi è stato diagnosticato il Parkinson.” La lotta contro la malattia, unita alla sua passata esperienza con le commozioni cerebrali, rende questa vicenda particolarmente significativa per lui.

La rivelazione di Favre non solo mette in luce le sfide personali che un ex sportivo di alto livello può affrontare, ma serve anche come monito sull’importanza della salute mentale e fisica degli atleti. La sua testimonianza potrebbe contribuire ad aumentare la consapevolezza riguardo agli effetti a lungo termine delle commozioni cerebrali e stimolare discussioni su come garantire una migliore cura e prevenzione per gli atleti professionisti. La dedizione di Favre nel voler aiutare gli altri attraverso la sua esperienza rende la sua storia ancora più toccante.