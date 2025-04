Ho Ferito Me Stesso

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, sta per tornare il 4 aprile con un nuovo album intitolato “Non guardare giù”, composto da tredici brani che riflettono un periodo difficile della sua vita, caratterizzato da comportamenti autolesionistici e abuso di psicofarmaci. In un’intervista, ha condiviso la sua esperienza, spiegando che il suo trasferimento da Bologna a Milano, inizialmente motivato dalla carriera e da una relazione, si è rivelato problematico. La fine della sua relazione lo ha portato a perdere la sua direzione.

Tredici Pietro ha descritto la pressione di dover essere sempre al passo con le tendenze milanesi come un fattore che ha contribuìto al suo stato di malessere. La necessità di apparire sempre “fighissimo” lo ha spinto in una spirale negativa di comportamenti autolesionistici. Fortunatamente, dopo un ricovero per un problema di salute, ha deciso di cercare aiuto e intraprendere un percorso di analisi.

Durante questo periodo critico, ha cercato di mantenere segreta la sua situazione dai genitori, non volendo gravarli di questa responsabilità. Pietro ha anche condiviso la complessità del suo rapporto con la paternità di Gianni Morandi, esprimendo sia orgoglio che il peso della sua notorietà. “Avere lui come padre è una fortuna, ma è anche una grossa ombra”, ha affermato, riconoscendo la difficoltà di emergere dalla figura di un genitore così famoso. La sua testimonianza rappresenta una realtà per molti figli di celebrità.