“Ho fatto una risonanza magnetica al cervello e..” Francesco Chiofalo in ospedale, tanta paura per il VIP: cosa sta succedendo

Ormai ogni notizia che lo riguarda desta due principali emozioni: preoccupazione e grande curiosità. Il personaggio televisivo al centro di una vera e propria telenovela riguardante le sue operazioni chirurgiche ed estetiche (o le sue intenzioni di farle) è giunto a una nuova “puntata”. Francesco Chiofalo, infatti, ha comunicato di aver avuto ancora problemi legati a gravi situazioni passate.

L’ex partecipante di Temptation Island, è stato recentemente ricoverato in ospedale a causa di un malore improvviso. Erano stati giorni di tensione in quell’occasione, senza che ci fossero chiarimenti da amici, parenti e dell’ospedale stesso.

Dopo aver affrontato un delicato intervento per la rimozione di un tumore al cervello nel 2018, Chiofalo ha vissuto diversi episodi di complicazioni post-operatorie, e sembra che il malessere recente sia collegato proprio a queste problematiche. Non si parla, dunque, solamente di capricci estetici: quello di Chiofalo è un vero calvario dovuto a operazioni molto importanti avute in passato.

“Ho effettuato una risonanza magnetica con contrasto al cervello”, ha raccontato il seguitissimo personaggio televisivo. “Sfortunatamente, ieri ho avuto un malore legato all’intervento al cervello che ho subito qualche anno fa per rimuovere un tumore”, ha spiegato Francesco Chiofalo nelle sue storie Instagram. Le operazioni subite al cervello, infatti, non sono certamente le più facili, ma anzi rappresentano un inizio per un monitoraggio continuo e costante delle proprie condizioni e di eventuali peggioramenti in corso.

“La risonanza magnetica con contrasto servirà a verificare se ci sono complicazioni da risolvere a seguito dell’operazione”, ha rivelato Chiofalo. Ora l’ex Temptation Island deve attendere una settimana per i risultati dell’esame. “Adesso sto meglio e, fortunatamente, mi sento più sereno. Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno inviato messaggi di affetto”. Ha continuato Chiofalo, concludendo la comunicazione sui social: “Non mi resta che attendere l’esito della risonanza magnetica”, ha aggiunto in chiusura.