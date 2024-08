“Ho deciso di proseguire la mia strada da sola” Clamoroso addio a Uomini e Donne: la coppia è scoppiata 

Stanno per iniziare le attesissime registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne sono ormai alle porte, con la prima sessione negli studi di Mediaset prevista per il 28 agosto. Amedeo Venza, noto influencer ed esperto di gossip dalla A alla Z, ha già anticipato che questa stagione riserverà grandi sorprese, soprattutto osservando il cast che troveremo al trono.

Anche Lorenzo Pugnaloni, altro seguitissimo influencer, ha fatto scalpore con alcune rivelazioni, tra cui l’arrivo sul trono rosso fiammante del programma di Maria De Filippi di un volto noto proveniente da Temptation Island e Grande Fratello: stiamo parlando di Mirko Brunetti.

“Mirko, come molti altri, è stato affascinato da questo mondo dopo averci messo piede e ora non vuole più lasciarlo. Sta facendo di tutto per restarci, tra provini, email e telefonate. Nulla da criticare, ma almeno non fate i falsi moralisti. Alla fine, siete tutti uguali. Andate a lavorare, ma sul serio”, ha commentato un altro influencer ed informatissimo esperto di gossip.

Uomini e Donne, arriva la conferma: è finita tra Asma e Cristiano

Le ultime voci di corridoio suggeriscono che Mirko abbia chiuso la sua storia con Perla proprio per puntare su Uomini e Donne. Ma le novità non si limitano a queste qui. Dallo stesso programma arriva anche la notizia di un addio clamoroso. Tra i protagonisti più seguiti e discussi della scorsa stagione c’erano Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, che avevano lasciato il programma insieme, dolci e innamorati.

Dopo diverse indiscrezioni su una crisi tra i due, è arrivata la conferma definitiva. Inizialmente si parlava di progetti futuri, persino di bambini, ma le prime voci di una crisi si sono rivelate fondate. Asmaa stessa ha confermato che la relazione è davvero giunta al capolinea. Pare che durante le vacanze ci siano stati alti e bassi. Alla fine, le divergenze caratteriali hanno avuto la meglio. Asmaa, dunque, ha deciso di ufficializzare la rottura con Cristiano: