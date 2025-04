“Ho deciso di lasciare la Rai” Il volto storico dice addio dopo ben 35 anni: il motivo

Andrea Vianello annuncia il suo addio alla Rai dopo 35 anni, coincidente con il suo 65° compleanno. Il noto conduttore ha comunicato la sua decisione tramite un post sui social, esprimendo gratitudine per un lungo percorso caratterizzato da notizie, programmi e emozioni. Vianello ha sottolineato che l’uscita è avvenuta in modo consensuale e ha ringraziato colleghi e amici per il supporto ricevuto, enfatizzando il valore del servizio pubblico.

La notizia ha suscitato reazioni tra i follower e i colleghi, sottolineando l’importanza del suo contributo al panorama informativo e televisivo italiano. Questo cambiamento rappresenta un momento di riflessione sul futuro della Rai e sull’impatto di figure storiche come Vianello.

La carriera di Vianello, che ha avuto inizio alla fine degli anni Ottanta, include programmi iconici come “Tele anch’io”, “Enigma”, “Mi manda Raitre” e “Agorà”, insieme a ruoli dirigenziali in Rai3, RaiNews24 e Rai Radio1. Nel 2019, ha affrontato un grave problema di salute, un ictus, che ha cambiato la sua vita. La prontezza della moglie nel contattare i soccorsi è stata cruciale per la sua sopravvivenza e ha segnato un turning point nella sua esistenza.

Nonostante le sfide, Vianello è tornato al lavoro, dimostrando grande resilienza. Il suo addio alla Rai segna l’inizio di un nuovo capitolo, con nuove opportunità all’orizzonte. La sua eredità nel giornalismo italiano rimarrà nella memoria collettiva, rappresentando un esempio di dedizione e passione.