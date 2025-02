Ho Deciso di Ascoltare la Mia Voce

Olly ha deciso di rinunciare a partecipare all’Eurovision Song Contest, come annunciato dallo stesso artista sui social. Vincitore del Festival di Sanremo 2025 con il brano “Balorda Nostalgia”, Olly aveva già manifestato dubbi riguardo la sua partecipazione a causa della programmazione del suo tour, che lo vedrà in giro per i concerti tra primavera e estate. La conferma della rinuncia è giunta nel pomeriggio di sabato 22 febbraio, dopo un lungo periodo di riflessione e consultazione con le persone a lui più vicine.

Nella nota condivisa, Olly esprime la necessità di connettersi con il presente e gli eventi che stanno accadendo nella sua vita, prima di assumere impegni a lungo termine. Sottolinea che la scelta di non partecipare all’Eurovision rappresenta un modo per ascoltare se stesso, nonostante la consapevolezza che occasioni come queste possono presentarsi raramente nella carriera di un artista.

A seguito della sua rinuncia, Lucio Corsi è stato scelto come nuovo rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest. L’ufficio stampa della Rai ha confermato che il cantautore, noto per il brano “Volevo Essere un Duro”, ha accettato l’invito. Corsi non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sui social, ma ci si aspetta un annuncio a breve. Con questo cambio, l’Italia avrà comunque un suo rappresentante per la competizione internazionale, che si svolgerà il 13, 15 e 17 maggio a Basilea, in Svizzera.