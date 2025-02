Ho Commesso un Errore con Britney Spears

Durante la sua partecipazione al podcast “Tavolo Parcheggio”, Alessandro Cattelan ha condiviso un aneddoto emozionante riguardante la sua carriera di conduttore. Ha raccontato di un’intervista con Britney Spears avvenuta nel 2002, durante la promozione del film “Crossroads”. In quel frangente, Cattelan, all’epoca ventunenne, ha posto una semplice domanda a Britney: “Come stai?”. La risposta è stata inaspettata, poiché la cantante ha cominciato a piangere, evidenziando la sua fragilità emotiva in quel periodo delicato della sua vita. Cattelan ha riferito che l’intervista non è mai andata in onda e che Britney è stata portata via, senza mai più incontrarla.

Nel 2002, Britney Spears stava affrontando una fase difficile, segnata dalla sua relazione con Justin Timberlake, inclusi eventi personali come un tradimento e l’aborto. Questi fattori potrebbero aver influito sulla sua reazione durante l’intervista. Oltre a questo episodio, Cattelan ha ricordato anche incontri significativi con altri artisti, come gli Oasis e Beyoncé, dimostrando la sua vasta esperienza nel mondo dello spettacolo.

Le confessioni di Cattelan offrono uno spaccato delle dinamiche che caratterizzano le interviste con le celebrità, mettendo in luce non solo i momenti di successo, ma anche le sfide e le situazioni impreviste che possono apparire. Questi racconti arricchiscono la comprensione del pubblico su come si svolge il lavoro nel settore dell’intrattenimento e sulla professionalità necessaria per gestire tali incontri.