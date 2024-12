Ho cercato di chiedere un incontro al Papa, la sua risposta è stata assurda

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la giovane cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983 a Roma, ha rivelato di aver cercato di incontrare Papa Francesco, ma ha ricevuto una risposta negativa. Il Papa, secondo Orlandi, avrebbe giustificato la sua impossibilità a incontrarlo dicendo di avere troppi occhi puntati su di lui. Questa dichiarazione è stata rilasciata durante un’apparizione nel programma “FarWest” su Rai3, condotto da Salvo Sottile, dove Orlandi ha condiviso il suo desiderio di ricercare la verità sulla scomparsa di sua sorella.

Pietro Orlandi ha ricordato che, in passato, ebbe un breve incontro con Papa Francesco poco dopo la sua elezione nel 2013. In quell’occasione, il Santo Padre gli avrebbe detto che Emanuela si trovava “in cielo”. Questo commento ha destato interrogativi e speculazioni sul significato delle parole del Papa, mistero che Orlandi continua a cercare di chiarire.

Nell’episodio di “FarWest”, oltre a Orlandi, ci sarà un’intervista esclusiva con un ex dipendente del ministero della difesa, il quale parlerà per la prima volta in tv e offrirà nuove informazioni sulla scomparsa di Emanuela. Questo testimone rilancia una possibile pista secondo cui la giovane sarebbe stata prelevata e condotta a Londra dai servizi segreti. Tale affermazione riporta l’attenzione sul caso e alimenta nuove domande riguardo al destino della ragazza e alle implicazioni di una scomparsa avvenuta in un contesto così delicato come quello vaticano.

Orlandi ha sottolineato l’importanza di mantenere viva l’attenzione sulla scomparsa di sua sorella, considerando che sono passati molti anni senza alcuna risposta chiara. L’emozione e la determinazione di Pietro Orlandi nel cercare giustizia e verità per la sorella continuano a rappresentare una questione di grande interesse sia per i media che per l’opinione pubblica. La ricerca di Emanuela Orlandi è diventata un caso emblematico, simbolo di tante altre scomparse e negligenze che attendono giustizia.