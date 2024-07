“Ho cambiato il colore degli occhi. Ve lo giuro non mi riconosco più manco io” L’ex gieffino come Francesco Chiofalo: l’annuncio social

Certe scelte, soprattutto quando riguardano la propria salute, l’intervento su una propria parte del corpo, possono destare preoccupazione o, il più delle volte, scandalo e chiacchiericcio. Ogni intervento di chirurgia estetica desta sempre quel briciolo in più di curiosità nei fan di un personaggio pubblico o negli appassionati di gossip. Ma qui siamo davanti a una storia “già vista”: il cambio di colore degli occhi.

Dopo Francesco Chiofalo, infatti, anche Matteo Diamante si è sottoposto recentemente a un intervento per cambiare il colore degli occhi. Un intervento che, di solito, viene sconsigliato, ma che in mano ai professionisti migliori può essere certamente eseguito nel migliore dei modi.

L’annuncio è stato fatto dall’ex partecipante de L’Isola dei Famosi sui suoi canali social. Nelle ultime ore, per via di questo annuncio choc, Matteo Diamante è al centro delle discussioni online. L’influencer, noto per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, ha rivelato sui social l’azzardata scelta di sottoporsi a un intervento per cambiare il colore degli occhi, proprio come ha fatto Francesco Chiofalo qualche settimana fa. Anche allora si era discusso tantissimo a proposito del personaggio televisivo, ex Temptation Island.

Diamante ha condiviso la notizia con i suoi follower, anche se per ora non ha ancora mostrato il risultato finale. In un suo post, ha dichiarato: “Li desideravo da sempre e finalmente, dopo settimane di riflessione, mi sono deciso!”. L’operazione, a quanto afferma l’ex Isola dei Famosi, sarebbe completata. “Ho cambiato il colore degli occhi. Ve lo giuro, non mi riconosco più nemmeno io”.

La decisione di Matteo Diamante ha scatenato numerose reazioni online. Solo pochi mesi fa, l’ex naufrago aveva anche subito un trapianto di capelli. Spiegando il motivo di affrontare un intervento simile, il personaggio televisivo aveva scritto sui social: “A 23 anni ho iniziato a perdere i capelli a causa di alcuni problemi di salute […] mi dava fastidio vedere tutta la mia famiglia con capelli lunghi mentre io ero stempiato”. Rivelando la sua difficoltà con l’aspetto dei suoi capelli, Diamante aveva anche detto: “Può sembrare sciocco e infantile, ma per me era un vero disagio. Convivevo con questo, ma non mi sentivo a mio agio con me stesso”.