“Ho bisogno di tempo per..” Antonella Clerici rompe il silenzio dopo l’operazione all’utero: le parole dell’amata conduttrice

L’amatissima conduttrice Rai è rientrata nella sua dimora: è tempo di riposarsi, rilassarsi e riprendersi del tutto in questo pesantissimo post-operatorio. “Finalmente a casa”, scrive infatti Antonella Clerici in una delle sue ultime storie su Instagram, pubblicando anche un post in cui comunica a tutti i suoi follower di esserci e stare bene.

In un’altra storia, di poco precedente a quella del rientro a casa, si accompagnava una foto con la scritta “Buongiorno” e un’emoji sorridente. Nella foto si può ammirare un rigoglioso giardino che circonda la sua casa, quella che è stata ribattezzata per l’occasione da Antonella Clerici “la casa nel bosco”. D’altronde, non poteva che chiamarsi così data la sua posizione immersa nella natura.

L’hashtag #convalescenza va a corredare alcuni dei suoi post. La conduttrice arriva da un recentissimo ricovero d’urgenza all’IFO, l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, dove la celebre presentatrice televisiva ha subito un intervento importante dopo un controllo a una cisti ovarica che andava monitorata. Adesso Clerici si sta dedicando al recupero psico-fisico, sostenuta dall’affetto del compagno Vittorio Garrone e della figlia Maelle, quest’ultima nata dalla precedente relazione con Eddy Martens.

Qualche giorno fa, Antonella Clerici ha subito un intervento che non era stato programmato e che ha riguardato la rimozione delle ovaie. Di sicuro non un intervento ampiamente pianificato, data l’urgenza e l’improvvisa necessità di ricevere cure e assistenza chirurgica dai professionisti a cui si rivolge abitualmente. Dottori che la Clerici ha prontamente ringraziato in questi giorni dopo l’operazione. La conduttrice, infatti, ha condiviso la sua esperienza con i fan tramite un post dal letto dell’ospedale: