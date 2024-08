“Ho bisogno di..” Annalisa l’annuncio improvviso preoccupa i fan

Annalisa, amatissima star della panorama musicale nazionale ed internazionale, ha da poco annunciato la sua intenzione di volersi concedere un periodo di pausa dalla sua carriera di cantante. Un periodo che non prevede possa essere particolarmente lungo, da poter dedicare ad amici e parenti ed anche ad un pò di meritato riposo.

Annalisa si prende una pausa dalla carriera

Al tour estivo appena conclusosi succederà in autunno il lavoro per i nuovi brani inediti. Nell’intermezzo, dunque la volontà della cantante è quella di fermarsi per un pò e godersi dell’incredibile e fortunata fase della propria vita, sia dal punto di vista professionale che privato.

Annalisa si concederà un periodo di riposo lontana dai riflettori

Dopo un 2023 costellato di incredibili successi e dopo il tour estivo che l’ha vista calcare i palchi di tutta Italia, Annalisa ha dichiarato di volersi prendere una pausa dalla sua carriera di cantante.

Il desiderio è quello di concedersi del tempo di qualità da trascorrere in compagnia della famiglia e dei più cari amici. Una dichiarazione rilasciata nel corso di un’intervista fatta per la rivista “Vanity Fair”. Queste le parole della cantautrice:

“Finita l’estate voglio rifiatare un attimo. Vorrei godermi di più gli affetti. Ma devo dire che ci sono sempre, a partire dai miei genitori e da mio marito, che quando possono vengono ai concerti. Mi piacerebbe tornare più spesso a Carcare, il paesino di 5mila abitanti dove sono cresciuta, per vedere i miei amici storici”.

Annalisa ha poi continuato confidando che:

“Ogni volta è bello: siamo legati, lì sono solo “Annalisa” e basta, faccio cose di tutti i giorni, come andare al bar e fare aperitivo con loro, andare a prendere il caffè vestita male, in totale serenità… a nessuno, lì, frega niente di me, ed è appagante”.

Annalisa si concede un periodo lontano dai riflettori

Una pausa che, per rassicurare tutti i fan della cantante, sarà solo momentanea. Annalisa infatti ha in programma per il prossimo autunno la stesura di brani inediti per il nuovo album, specificando che: “Voglio rifiatare, non fermarmi”.