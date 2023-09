“Ho avuto un’emorragia interna”, le parole di Fedez dall’ospedale dov’è ricoverato

Fedez ha finalmente rotto il silenzio e ha svelato come sta dopo la notizia del suo ricovero d’urgenza in ospedale. Lo ha fatto tramite Instagram con una semplice storia scritta in cui spiega di aver avuto due ulcere che gli avrebbero causato un’emorragia interna.

Fedez ricoverato d’urgenza in ospedale: la storia Instagram di Chiara Ferragni https://t.co/auaiGOVOvR — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 29, 2023

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandato perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio”. Ha scritto il rapper, che ha poi ringraziato il personale sanitario. “Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.

Anche Chiara Ferragni in questi minuti ha messo un’altra storia su Instagram: un semplice cuore rosso.

Emorragia interna e ricovero in ospedale, la notizia data anche in tv

In queste ore del ricovero di Fedez ne ha parlato anche Myrta Merlino nel nuovo Pomeriggio Cinque. Queste le parole della sua giornalista inviata fuori l’ospedale:

“Possiamo dirvi che sarebbe stato ricoverato d’urgenza a causa di un’ulcera gastrica. Come sta Fedez? Il cantante ci hanno detto che sta meglio, sta bene. Non ci confermano però al San Raffaele la sua presenza, questo ovviamente per questioni di privacy. Ma ripeto che a quello che ci risulta sta bene e pare che continuino i controlli”.

Il rapper ora deve riprendersi e guarire.