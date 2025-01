Ho avuto fortuna, ma ho preso un colpo devastante

Alba Parietti ha condiviso la sua esperienza di un incidente sciistico avvenuto a Courmayeur lo scorso dicembre, mentre si trovava in vacanza con il compagno Fabio Adami. Il 30 dicembre 2024, tra le 12 e le 14, mentre sciava su una pista quasi deserta, è stata investita da due giovani sciatori che scendevano a grande velocità. Il violento impatto ha causato una frattura al ginocchio, descritta da Parietti come “una botta bestiale”. Nonostante il dolore acuto, la showgirl è riuscita a proseguire da sola per due chilometri prima di ricevere soccorso.

Durante un’apparizione a “Domenica In” con Mara Venier, ha raccontato l’incidente in dettaglio, evidenziando che i due ragazzi, dopo l’impatto, si sono fermati solo per un momento, per poi allontanarsi senza prestare aiuto. Fortunatamente, una persona presente ha assistito all’accaduto e ha soccorso Parietti. Ha sottolineato che incidenti simili sono comuni e ha criticato la mancanza di regole più severe sulle piste, in particolare riguardo alla sicurezza e al consumo di alcol.

A un mese dall’incidente, Alba Parietti ha confermato di stare meglio, nonostante la frattura al piatto tibiale che le ha causato notevoli dolori. Ha ripreso alcune attività sportive e ha espresso chiaramente di non voler rinunciare alla sua passione per lo sci. Parlando della sua esperienza, ha commentato: “Mi è andata bene”, ribadendo la necessità di instaurare regole più rigide per garantire la sicurezza degli sciatori.

Alba Parietti utilizza la sua esposizione mediatica per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di una maggiore attenzione alle norme di sicurezza sulle piste da sci, affinché situazioni simili non accadano più. La sua vicenda serve da monito per tutti gli appassionati di sport invernali e per le autorità competenti, poiché la sicurezza deve sempre avere la priorità durante le attività ricreative.