Ho assistito mio figlio a ripulire la stanza dal sangue

La madre di Mark Samson, Nors Marlapz, è stata interrogata per quattro ore dalla polizia e ha ammesso di aver aiutato il figlio a pulire il sangue in casa dopo l’omicidio dell’ex fidanzata Ilaria Sula, avvenuto il 25 marzo. La donna è indagata per concorso in occultamento di cadavere e ha confermato di essere presente nell’abitazione durante il delitto, contrariamente al padre, che non sarebbe stato in casa. Durante l’interrogatorio, ha sottolineato di aver collaborato a ripulire la scena del crimine.

Mark Samson, 23 anni, ha confessato di aver ucciso Ilaria e di aver smembrato il corpo, gettando i resti in una scarpata. Tuttavia, le sue risposte imprecise hanno alimentato i sospetti degli investigatori, che si erano già concentrati sui genitori del giovane, sottoposti a divieto di espatrio e perquisizione. Inoltre, l’abitazione è stata sequestrata e sono stati confiscati i cellulari dei genitori.

La madre, pur riconoscendo il suo coinvolgimento nella pulizia della casa, aveva inizialmente affermato di non aver notato nulla di strano la sera precedente all’omicidio. Gli inquirenti hanno messo in discussione la possibilità che Mark potesse aver compiuto tutto da solo, sia l’omicidio che il trasporto del corpo. Nel frattempo, la difesa di Mark Samson sta considerando di richiedere una valutazione psichiatrica.

Nel contesto del caso, il padre di Ilaria ha chiesto l’ergastolo per Mark, esprimendo il desiderio di una giusta punizione per l’omicidio della figlia.