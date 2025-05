Ho afferrato il coltello e ho perso il controll

Khalid Achak, un uomo di 50 anni, avrebbe accoltellato a morte la moglie, Amina Sailouhi, davanti alla loro figlia di 10 anni, in un tragico episodio avvenuto a Settala, nel Milanese. La piccola ha dato l’allerta ai soccorsi, affermando: “La mamma è morta, papà l’ha uccisa”. La tragedia è scoppiata dopo un litigio, in cui Achak era in stato di ubriachezza.

Durante l’interrogatorio, Achak ha dichiarato di essere “esploso dalla rabbia” e di avere impugnato un coltello, ricordando poco dell’accaduto successivo al primo fendente. Ha cercato la figlia dopo l’omicidio, sottolineando di non volerle fare del male. Il suo avvocato ha riferito che il marito ha vissuto tensioni familiari e temeva che i parenti di Amina volessero impossessarsi dei suoi beni.

I fatti sono accaduti la sera del 3 maggio, a seguito di un litigio che avrebbe avuto origine da un capriccio della bambina. Amina, infastidita, minacciò di autolesionismo, provocando la reazione incontrollata di Achak, che colpì la moglie ripetutamente. Dopo l’aggressione, la figlia ha coraggiosamente contattato i soccorsi.

Al personale arrivato sul posto è apparso evidente il forte stato confusionale di Achak, che era in evidente stato di ubriachezza. Inoltre, sembra che Amina avesse già denunciato il marito nel 2022 per violenza; poco prima dell’omicidio, Achak era stato allontanato da casa, rientrando il giorno stesso della tragedia. Nonostante l’attivazione del protocollo di emergenza nel 2022, non erano stati presi provvedimenti cautelari nei suoi confronti.