Ho adottato un cane e ho paura che questa pianta possa essere dannosa per lui

Chi ha detto che non possa averle in casa pur avendo un quattro zampe? Basta che siano quelle giuste: tutte le piante Pet Friendly.

Quando ho adottato il mio cane mi sono chiesta: avere animali in casa vuol dire necessariamente rinunciare ad abbellirla con le nostre piante preferite? Assolutamente no! Ma è importante scegliere quelle giuste. Alcune infatti non possono nuocere alla salute dei nostri Pet o in alternativa possiamo magari trovare il posto giusto per collocarle fuori dalla portata delle loro zampe. Ecco dunque quali sono le piante Pet Friendly e che caratteristiche benefiche possiedono.

Esistono piante che attraggono energia positiva: fanno bene anche ai cani?

Sapete che esistono delle piante ‘positive’ cioè in grado di attirare energie positive? Potrebbero solo essere dicerie che si tramandano da anni, tuttavia alcune di esse vengono considerate proprio di buon augurio, dunque sarebbe buono averne sempre una in casa. Non è detto tuttavia che incontrino i vostri gusti o magari pensiamo che in casa non siano belle come pezzi di arredamento. Si tratta di:

rosmarino,

aloe vera,

lavanda,

alcune piante grasse,

giada.

Ma anche i nostri amici a quattro zampe potranno entrarvi a contatto? Ebbene quasi tutte queste citate sono annoverate tuttavia tra quelle più tossiche per i nostri amici animali, in particolare alcune piante grasse (quelle ‘buone’ le vedremo a breve); quella di lavanda non è velenosa ma contiene il composto linalolo che è tossico per i cani, così come la giada che è potenzialmente tossica per loro se venisse ingerita. E perfino l’aloe vera, ricca di benefici per noi umani, potrebbe provocare gravi episodi di vomito e diarrea nei nostri quattro zampe. Eppure è bene conoscere usi, benefici e rischi della pianta di aloe vera per i cani.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Piante estive pericolose per il cane: ecco quale tenere lontano da Fido

Piante Pet Friendly: quali sono quelle che puoi avere in casa senza problemi

Belle da vedere e non tossiche per i nostro cani? Sappiamo che il connubio cane e stella di Natale è assolutamente da evitare ma da quando ho adottato il mio cucciolo ho scoperto che ve ne erano alcune insospettabili molto pericolose e altre assolutamente non velenose. Quindi, a meno che non le distrugga, non dovrebbero esserci problemi per la sua salute. Iniziamo col chiarire che non tutte le piante grasse fanno male ai nostri cani: ce ne sono due in particolare che, oltre ad essere bellissime e particolari, possono convivere con umani e animali.

Si tratta della Haworthia e della Echeveria: la prima sembra ‘spinosa’, può vivere all’interno e non ha bisogno di tanta luce, la seconda invece vuole tanta luce ed è composta da caratteristici e bellissimi rosoni di foglie. Pensiamoci quando vorremo scegliere un complemento d’arredo vivo come una bella pianta per la nostra casa! E a proposito di piante belle da vedere, non è possibile non citare la Calathea, con le sue foglie ad effetto ‘gessato’ che però, a differenza delle precedenti, non ama la luce diretta e vuole stare in ambienti umidi.

Piante Pet Friendly: ce ne sono alcune che fanno bene anche a noi!

Non solo belle ma anche benefiche e (perché no?) utili: pensiamo alle piante aromatiche, molto utilizzate anche come condimento per i nostri piatti in cucina. Tra le più comuni vi sono sicuramente: timo, rosmarino e basilico. Possiamo averle in casa e non avere paura se il cane o il gatto vi si avvicinano. E cosa ne pensate di una pianta Pet Friendly che sia anche in grado di purificare l’aria dalla nicotina? Ce n’è una in particolare, ribattezzata non a caso ‘mangiafumo’, che è la Beaucarnea recurvata.

Infine la Clorofito che, dal nome stesso, ha la capacità di pulire l’aria all’interno delle stanze: se facciamo attenzione a non far ristagnare l’acqua al suo interno (per evitare muffe), tutta la casa e coloro che vi abitano vi ringrazierà.