Ho abbandonato l’alcol, ora desidero incontrare Fedez

Flavia Vento ha rivelato a Monica Setta, nel programma “Storie di Donne al Bivio,” dettagli sul suo passato con l’alcol e le sue aspirazioni per il futuro, tra cui una nuova storia d’amore. Durante l’intervista, prevista per il 15 febbraio, Flavia ha condiviso come dieci anni fa fosse vicino all’alcolismo, ammettendo di bere una bottiglia di vino al giorno. La sua vita ha preso una svolta inaspettata dopo aver pregato la Madonna, riuscendo così a smettere di bere.

Inoltre, Flavia ha dichiarato di essere cambiata e di voler abbandonare il voto di castità per intraprendere una nuova relazione seria. Ha menzionato Tom Cruise come un sogno e ha espresso il desiderio di conoscere Fedez, il rapper milanese recentemente protagonista di pettegolezzi mediatici. Flavia ha raccontato di aver avuto buone sensazioni dopo aver incrociato Fedez a un evento e spera che un suo amico possa occuparsi di organizzare un incontro.

Infine, ha accennato al suo possibile ritorno in televisione, manifestando interesse per partecipare alla prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”, affermando che partirebbe subito se ricevessi una chiamata. La sua disponibilità e le speranze romantiche per il futuro la rendono una figura intrigante e pronta a rimettersi in gioco sia in amore che nel mondo dello spettacolo.