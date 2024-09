HMD Barbie Flip Phone: Specifiche tecniche e Prezzo Ufficiale

Fonte foto: Barbie







Dopo tanta attesa, il nuovo Barbie Flip Phone è finalmente disponibile sul sito di HMD. L’azienda finlandese torna alla ribalta nel settore della telefonia puntando non solo sugli smartphone, ma anche su modelli più semplici, pensati principalmente per i nostalgici che rimpiangono i tempi della telefonia che fu, senza la smania e l’ossessione dell’iper-connettività. E, in questo caso, puntando anche sui fan di Barbie.

Ed è in questo senso che viene alla luce questo device, rosa sia nel colore che nell’anima, con tante personalizzazioni dell’interfaccia che richiamano, appunto, il mondo della celebre bambola e una semplicità estrema, per spingere le persone a disconnettersi e a vivere il momento.

Barbie Flip Phone: scheda tecnica

Il nuovo Barbie Flip Phone non è uno smartphone, ma è un telefono vecchia scuola, di quelli che si utilizzavano nei primi anni 2000 e che tenevano tutti ben a distanza dai social network, dalle piattaforme di messaggistica (esclusi gli SMS) e da qualsiasi moderna smania da like. Tutta roba che, al tempo, nemmeno esisteva (e gli SMS si pagavano e anche cari).

Il dispositivo ha un display principale che misura 2,8 pollici e ha una risoluzione QVGA mentre il display esterno è da 1,77 pollici, con risoluzione QQVGA. Chiaramente nessuno dei due schermi è touch e per muoversi all’interno del device bisognerà utilizzare i tasti fisici e l’ormai dimenticata croce direzionale.

Il processore è un Unisoc T107 a cui si affiancano 64 MB di RAM e 128 MB di memoria, espandibile fino a un massimo di 32 GB acquistando una scheda micro SD. Chiaramente si tratta di un chip estremamente semplice ed estremamente economico, progettato per consumare pochissimo e garantire l’accesso solo a poche e rudimentali applicazioni in dotazione.

Old school anche il comparto fotografico con una fotocamera VGA da 0,3 MP e flash LED a fianco. Niente videochiamate, niente selfie e niente galleria strapiena di immagini: il device va dritto al sodo e questa fotocamera serve solo per catturare i momenti importanti, ma con parsimonia.

Per quanto riguarda le connessioni, c’è il 4G (che ovviamente non può essere utilizzato per i social e le piattaforme di messaggistica), il Bluetooth 5.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e l’USB-C da utilizzare principalmente per la ricarica del dispositivo.

La batteria ha una capacità di 1.450 mAh. Può sembrare pochissimo rispetto alle batterie degli smartphone attualmente sul mercato, ma non dimentichiamoci che questo telefono di smart ha ben poco e viste le specifiche tecniche (e le modalità di utilizzo) un componente del genere è più che sufficiente per garantire diversi giorni di utilizzo.

Il sistema operativo ha diverse personalizzazioni a tema Barbie che riguardano il tema principale, le icone, gli sfondi, le suonerie e addirittura delle sorprese speciali per gli amanti della celebre bambola. Interessanti anche gli strumenti per il benessere digitale, come Suggerimenti per l’equilibrio digitale e BarbieMeditation.

Infine, meritano un posto d’onore anche design e accessori in dotazione, con lo specchietto posizionato sulla scocca anteriore e le cover posteriori intercambiabili incluse nella confezione Totally Hair Barbie (1992) e “cuore che spara“. Non mancano nemmeno diversi adesivi per personalizzare ulteriormente il telefono e un cinturino di perline con tanti ciondoli.

Barbie Flip Phone: prezzo e disponibilità

Il nuovo Barbie Flip Phone è già disponibile sul sito ufficiale di HMD al prezzo consigliato di 129,99 euro, una cifra sicuramente elevata per quello che è a tutti gli effetti un “dumb phone”, ma trattandosi di un’edizione particolare, destinata principalmente agli appassionati di Barbie (e del rosa), era prevedibile.