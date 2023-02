HKBTCH Cuffie Bluetooth 5.0 Auricolari Bluetooth Stereo HiFi Cuffia Senza In-Ear Cuffie, Sport Impermeabile IPX6 con Controllo Touch Cuffiette

Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l’articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l’affidabilità.1.Cuffie Bluetooth utilizzano driver avanzati da 14 mm per fornire un suono bello e coinvolgente con bassi profondi, medi arrotondati e alti nitidi.Bluetooth 5.0 per una connessione perfetta e un suono migliorato, compatibile con il 99% dei dispositivi Bluetooth, in modo da poter ascoltare la tua musica ovunque2.Auricolari Senza Fil può funzionare per 5 ore con una singola carica. Con una scatola di ricarica portatile di grande capacità, L’auricolare e la custodia di ricarica sono completamente carichi in solo 1 ora.automaticamente e si accoppieranno tra loro (dopo il primo abbinamento) non cadono facilmente ; puoi ascoltare musica o effettuare chiamate. In combinazione con un sensore tattile intelligente, le cuffie Bluetooth consentono il massimo controllo (regolare il volume, cambiare canzone, rispondere alle chiamate) senza utilizzare il telefono.4.Wireless Auricolari con nanorivestimento impermeabile e design ,prevenire efficacemente sudorazione, pioggia, impermeabile e ben protetto durante l’uso. Ideale per sport, giochi, tempo libero.Se hai problemi post-vendita, contattaci il prima possibile e ti forniremo il miglior servizio

€25,99