HIV, nel 2023 in Italia oltre 2300 nuove diagnosi

La lotta contro l’HIV sta progredendo lentamente e i risultati attuali non soddisfano le aspettative stabilite dalle Nazioni Unite per porre fine all’epidemia entro il 2030. Nonostante avanzamenti nelle terapie antiretrovirali, il numero di nuove infezioni continua a diminuire, principalmente a causa della mancanza di informazione, della scarsa diffusione della PrEP e del persistente stigma associato all’HIV. Nel 2023, in Italia sono state registrate oltre 2300 nuove diagnosi, di cui il 60% in persone con sistema immunitario già compromesso.

È necessario rimettere l’infezione da HIV al centro dell’agenda politica e sanitaria, come discusso durante l’evento “HIV SUMMIT: Ending the HIV Epidemic in Italy”. La prevenzione è stata identificata come chiave per ridurre le nuove infezioni, supportata dal principio U=U (non rilevabile=non trasmissibile). Innovazioni terapeutiche permettono una protezione pre-esposizione efficace e riducono la trasmissibilità del virus. Tuttavia, esistono ancora criticalità da affrontare a livello globale, tra cui l’accesso alle terapie per prevenire e curare l’infezione.

In Italia, si stima che circa 140.000 persone vivano con l’HIV, e vi è una richiesta di opzioni di prevenzione più accessibili. Le attuali soluzioni, come la PrEP, non sempre soddisfano le necessità. È cruciale implementare strategie di prevenzione che comprendano test HIV, preservativi e PrEP, con un investimento in informazione e servizi territoriali.

L’obiettivo del summit è costruire una roadmap per raggiungere i target UNAIDS 95-95-95, essenziali per fermare l’epidemia da HIV entro il 2030, riconoscendo l’importanza della comunicazione pubblica per abbattere lo stigma.