Il passato

Il 5 giugno di trent’anni fa nel nostro Paese entrava in vigore la legge 135/90 “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’Aids”. Se gli obiettivi originari sono stati in buona parte raggiunti, come quelli riferiti all’assistenza e alla formazione del personale sanitario, a trent’anni di distanza il contesto sociale e clinico è molto diverso da quello che l’ha vista nascere. Come spesso accade, la giornata mondiale contro l’Aids è l’occasione per tirare le somme e provare a dare uno sguardo a cosa ci attende nel futuro.

Ancora oggi Aids e Hiv vengono spesso confusi. Hiv è un virus che, se non viene trattato e la persona si ammala, provoca l’Aids, che sta per sindrome da immunodeficienza acquisita. Insomma, chi ha l’Aids deve avere il virus l’Hiv, ma chi ha l’Hiv non è detto che abbia o sviluppi l’Aids. “La malattia fu identificata nell’estate del 1981 negli Stati Uniti quando numerosi giovani omosessuali iniziarono a morire di malattie strane, principalmente infezioni opportunistiche” ricorda l’infettivologo Stefano Vella, professore di Salute globale presso l’Università Cattolica di Roma, già presidente dell’International Aids Society. Due anni più tardi, due virologi francesi – Françoise Barré-Sinoussi e Luc Montagnier – scoprirono il virus responsabile di questa sindrome che indebolisce il sistema immunitario a tal punto che malattie banali possono evolvere in patologie più gravi. “In seguito, fu dimostrato che si trattava di una variante del virus dell’immunodeficienza delle scimmie, originario dell’Africa occidentale. Il salto di specie era avvenuto circa sessant’anni prima ma almeno fino agli anni ’50 il virus rimase confinato a quelle regioni” riprende l’infettivologo. Nel decennio successivo il virus iniziò a viaggiare, e attraverso mete di turismo sessuale come Haiti, giunse infine negli Stati Uniti. “All’inizio non si sapeva come trattare l’infezione. Nel 1987 fu approvato un farmaco l’azidotimidina, l’Azt, il primo farmaco antiretrovirale, che tuttavia poi si dimostrò non efficace in monoterapia. Ci vorranno altri dieci anni prima di arrivare a un cocktail di farmaci efficace, che ha cambiato la storia naturale della malattia abbattendo la mortalità in modo straordinario” prosegue Vella. I primi farmaci anti Hiv consistevano in un cocktail di 15 compresse giornaliere con importanti effetti collaterali. Con il progresso della ricerca oggi si è arrivati ad una pillola al dì, nella quale le componenti sono condensate in un’unica soluzione a ridotta tossicità.

L’intervento

Il presente

Oggi il trattamento standard per l’infezione da Hiv prevede la combinazione di due o più antiretrovirali appartenenti ad almeno due classi – ne esistono sette – che devono essere assunti quotidianamente per sopprimere la replicazione virale, aumentare il numero di linfociti CD4 – bersaglio prediletto del virus – e arrestare la progressione della malattia. La combinazione individuale tiene conto di eventuali effetti collaterali, semplicità di regime, interazioni con altri farmaci e stato di salute del paziente. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, negli ultimi vent’anni, le nuove infezioni da Hiv sono diminuite del 39% e i decessi correlati del 51%, con 15,3 milioni di vite salvate grazie alle terapie antiretrovirali. Il 67% dei sieropositivi riceve la terapia antiretrovirale e il 59% raggiunge la soppressione del virus Hiv senza rischio di infettare altri. Questo traguardo è frutto di grandi sforzi dei programmi nazionali ma anche delle numerose organizzazioni non governative che operano in tutto il mondo.

Il virus dell’Hiv rappresenta infatti una questione di salute pubblica a livello globale, avendo finora causato quasi 33 milioni di vittime. “Sono circa 38 milioni le persone al mondo che oggi convivono con questo virus e ogni anno si verificano due milioni di nuove infezioni. Grazie ai progressi della medicina, oggi in Occidente non si muore più, o quasi, di Aids. Sfortunatamente, non è così nei paesi in via di sviluppo dove la malattia rimane una piaga”, aggiunge Vella, ricordando che l’Africa ospita circa due terzi dei sieropositivi (25,7 milioni).



In Italia

Il Centro operativo Aids (Coa) dell’Istituto superiore di sanità raccoglie dal 1984 le segnalazioni di Aids e dal 2008 i dati delle nuove diagnosi di infezione da Hiv che dal 2012 sono a copertura nazionale. Negli ultimi anni, il numero di decessi in persone con Aids nel nostro Paese è stabile e si attesta a poco più di 500 casi per anno. Dal 1982 al 2019 sono stati segnalati 71.204 casi, di cui quasi oltre 46 mila deceduti fino al 2017. Secondo il più recente aggiornamento, nel 2019 sono state riportate 2.531 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a un’incidenza di 4,2 nuove diagnosi ogni 100 mila residenti. Nello stesso anno, sono stati diagnosticati 571 nuovi casi di Aids pari a un’incidenza di 0,9 nuovi casi per 100 mila residenti. Quasi tutte le Regioni del centro-nord presentano un’incidenza più elevata rispetto a quelle del Mezzogiorno; tuttavia le incidenze più alte si registrano nelle aree metropolitane e nelle Regioni con un più alto numero di abitanti come il Lazio (5,5 per 100 mila residenti) e la Lombardia (4,9 per 100 mila residenti). Nel 2019, le persone che hanno scoperto di essere Hiv positive sono maschi nell’80% dei casi. L’età mediana è di 40 anni per i maschi e 39 anni per le femmine. Tuttavia, l’incidenza più alta è stata osservata nelle fasce d’età 25-29 anni (10,4 nuovi casi ogni 100 mila residenti) e 30-39 (9,8 nuovi casi ogni 100 mila residenti). La maggioranza delle nuove diagnosi di infezione è attribuibile a rapporti sessuali non protetti, che costituiscono l’84,5% di tutte le segnalazioni (eterosessuali 42,3%, omosessuali maschi 42,2%).

L’aderenza

Nella maggioranza dei casi, i trattamenti antivirali odierni garantiscono ai sieropositivi un’aspettativa di vita paragonabile a quella delle altre persone. “Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che, se non trattata, quella da Hiv rimane un’infezione mortale al 100%. L’aderenza alla terapia rimane un punto chiave nella gestione delle persone Hiv: se la terapia non viene assunta correttamente c’è la possibilità che il virus possa tornare a replicare, con il rischio di sviluppare resistenze e quindi rendere inefficace il trattamento in corso” ricorda Andrea Gori, direttore dell’unità operativa complessa di malattie infettive del Policlinico di Milano. Proprio in termini di aderenza, il prossimo anno potremmo assistere a una piccola rivoluzione. Tre robusti studi di fase III hanno dimostrato che non c’è differenza nell’efficacia della terapia tra la somministrazione giornaliera per via orale e quella mensile via intramuscolo. Lo scorso ottobre, il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali ha raccomandato il rilascio delle autorizzazioni per due nuovi antiretrovirali iniettabili, rilpivirina e cabotegravir. Se nel caso del primo farmaco si tratta della riformulazione di una molecola già esistente, il secondo è un principio attivo del tutto nuovo. La loro combinazione blocca la capacità del virus di replicarsi. “Si tratta dei cosiddetti long acting, farmaci a rilascio lento che riescono a mantenere stabile la concentrazione plasmatica del farmaco circolante per uno o due mesi. I benefici in termini di aderenza, ma anche di qualità di vita dei pazienti, sono evidenti” aggiunge Gori. Un altro potenziale vantaggio consiste nel fatto che l’antiretrovirale iniettabile subisce in misura minore il metabolismo epatico rispetto a uno assunto per via orale e dunque dovrebbe ridurre le possibilità di interazione con altri farmaci. La raccomandazione del Chmp deve ancora essere approvata dalla Commissione europea, ma i suoi pareri in genere vengono adottati di routine.

La profilassi

Con Pep e Prep si indicano rispettivamente la profilassi post-esposizione e la profilassi pre-esposizione all’infezione da Hiv. Entrambe prevedono l’assunzione di farmaci che nella persona sieronegativa riducono il rischio di contagio. Mentre la Pep viene assunta dopo un rapporto sessuale a rischio, la Prep – che impedisce all’HIV di entrare nelle cellule e di replicarsi – si prende su base continuativa prima del rapporto sessuale. “La Prep previene l’infezione nel 95% dei casi: in altri paesi, come quelli anglosassoni è molto diffusa mentre da noi lo è molto meno. Un suo esteso utilizzo potrebbe aiutare a ridurre ulteriormente il rischio di infezione, soprattutto negli ultimi anni in cui si osserva un progressivo aumento della promiscuità nei rapporti, anche tra eterosessuali” sostiene Gori, smentendo l’associazione tra la Prep e l’aumento della diffusione di altre malattie sessualmente trasmissibili a causa del mancato uso del preservativo e di un sostanziale abbassamento della percezione del rischio da parte di chi l’assume. “Il fenomeno poteva essere vero nei primi anni, quando si faceva meno prevenzione e sensibilizzazione. Oggi la prescrizione della Prep è anche un’occasione per fare informazione e per intercettare casi di sifilide, epatite o gonorrea” prosegue l’infettivologo.

Il futuro

Le terapie antiretrovirali permettono di tenere sotto controllo il virus ma non di debellarlo dall’organismo. “Ciò dipende dalla capacità del virus di integrare il proprio genoma in quello delle cellule ospiti, sfuggendo all’azione dei farmaci. In altre parole, non è ancora possibile guarire dall’infezione: non appena viene sospeso il trattamento, l’infezione riparte”, riassume Vella. Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha messo nel proprio mirino questi serbatoi virali silenziosi, veri e propri cavalli di Troia. La strategia al momento più gettonata consiste nel cosiddetto shock and kill: risvegliare il virus dormiente, permettere al sistema immunitario di riconoscere le cellule in cui si annida e abbattere il virus grazie ai farmaci che abbiamo. In passato sono già stati compiuti alcuni tentativi ma finora nessuno ha ottenuto risultati soddisfacenti. I meccanismi che regolano la latenza di HIV sono infatti molteplici e complessi. Sia il tipo di cellula ospite che il sito in cui si integra il virus potrebbero variare, rendendo difficile individuare una strategia universale. Le caratteristiche del virus rendono inoltre difficile la sintesi di un vaccino, come ben sanno i ricercatori che negli ultimi decenni vi si sono cimentati senza successo. “Il virus dell’HIV è abile nel nascondere i propri antigeni. Così facendo è tremendamente complicato far produrre al sistema immunitario gli anticorpi neutralizzanti, che si legano alla superficie del virus e ne consentono il riconoscimento. Tuttavia, presto o tardi ci arriveremo” sostiene Vella. La speranza nemmeno troppo velata è che lo straordinario sforzo compiuto nell’ultimo anno per prendere le misure a Sars-Cov-2 possa fare da volano per la lotta ad altre patologie. Un vaccino contro l’HIV rappresenterebbe il naturale punto di arrivo di un percorso iniziato un secolo fa dalle foreste del Camerun.