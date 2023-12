Oggi, 1^ dicembre, è la giornata mondiale contro l’AIDS che – da quando è avvenuta la prima diagnosi 42 anni fa – ha già fatto più di 40 milioni di vittime.

L’HIV è un virus che, se diagnosticato in tempo e curato, permette ai contagiati di poter vivere una vita regolare senza correre il rischio di infettare nessuno. Per bloccare la diffusione ed evitare il contagio nei rapporti s3ssuali gli unici mezzi sono l’uso del preservativo e la prep. E se avete una vita attiva sotto le coperte fate dei regolari controlli per il vostro bene e per quello degli altri. Di HIV non si muore, di AIDS sì.

Purtroppo tutt’ora c’è molta ignoranza in merito e lo stigma dell’HIV costringe molte persone sieropositive a tenere nascosta la propria condizione. Per questo motivo sono molto importanti i coming out delle celebrità perché raccontando pubblicamente la propria sieropositività abbattono il tabù e lo stigma e fanno corretta informazione.

HIV, giornata mondiale contro l’AIDS: i vip italiani che combattono lo stigma

Negli ultimi anni quattro persone famose italiane hanno rivelato al mondo la propria condizione. Il primo a farlo è stato lo scrittore Jonathan Bazzi nel 2016 fra le pagine di Gay.it. Successivamente ha raccontato la storia anche nel libro Febbre che è stato un finalista del Premio Strega. C’è stato poi Davide Gatto, in arte Enorma Jean, che ha raccontato la propria storia durante la prima edizione di Drag Race Italia nel 2021. Nel 2022 è stata la volta di Giovanni Ciacci, lo ha fatto fra le pagine di Chi e successivamente al Grande Fratello Vip. Infine, nel marzo di quest’anno, ha fatto coming out a Le Iene anche Elena Di Cioccio confessando di essere sieropositiva da oltre vent’anni.