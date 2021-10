Si parla poco di Hiv, e Covid certamente non ha aiutato. L’appuntamento annuale italiano di Icar, la Italian Conference on Aids and Antiviral Research, mille partecipanti e 200 scienziati da tutto il mondo, che si è da poco chiuso a Riccione, è stata l’occasione per fare un po’ il punto sulle aspettative dei pazienti, la qualità delle cure, la prevenzione. E partiamo proprio dalla prevenzione, in particolar modo dalla Prep, la profilassi pre-esposizione, la terapia che consente, a una persona sana che ha un rapporto sessuale con un’altra persona potenzionalmente positiva, di non infettarsi. Quindi di prevenire l’infezione nelle popolazioni chiave che, in base ai dati epidemiologici, sono maggiormente esposte al virus: msm (maschi che fanno sesso con maschi), donne ad alto rischio, transgender, sex worker. Si può assumere in due diversi modi: secondo una modalità continuativa, con una pillola al giorno, oppure on demand, al bisogno, quindi soltanto in associazione a un possibile episodio a rischio di acquisizione di Hiv per via sessuale. Molto usata in alcuni Paesi, in Italia è scarsamente prescritta.

Salute Globale

I malati

E poi ci sono i positivi, persone che fanno i conti ogni giorno con la terapia di una malattia cronica. Le loro attese e le loro preoccupazioni sulla terapia antiretrovirale sono state raccolte nell’indagine di Fondazione Icona, condotta nei primi mesi di quest’anno su quasi 600 persone con Hiv in terapia antiretrovirale (il 64% era in trattamento con tre farmaci e il 31% con due soli farmaci), con il sostegno delle associazioni di pazienti e il supporto di ViiV HC. Ed ecco qualche risultato: una persona su cinque segnala l’impatto “pesante” del trattamento sulla vita di ogni giorno. Emerge la richiesta di terapie più “attente” alla qualità di vita, soprattutto tra i giovani, e di trattamenti a lunga durata d’azione, che consentano al paziente di “liberarsi” dal pensiero della malattia.

Le richieste sul trattamento

Dallo studio è emerso che una persona con infezione da Hiv su cinque percepisce in maniera significativa il peso dell’impatto della malattia e della terapia. La giovane età, la non completa soddisfazione del trattamento antiretrovirale assunto e la richiesta di maggiore interazione con un sistema sanitario (medici, infermieri, struttura) più attento alla specifica condizione della persona sono i parametri che più appaiono correlati con il “peso” della malattia.

“Si tratta di dati di grande interesse per il nostro lavoro di ogni giorno – precisa Antonella Cingolani, Università Cattolica S. Cuore, Fondazione Policlinico “A. Gemelli”, Roma. Colpisce che, nonostante la stragrande maggioranza delle terapie anti-Hiv oggi disponibili siano racchiuse in un’unica compressa, quasi il 20% dei soggetti riferisca un peso “eccessivo” del trattamento e della malattia. In particolare, l’insoddisfazione al trattamento e lo scarso dialogo con il medico infettivologo minano significativamente il benessere dei pazienti. Questi aspetti, e su questo c’è ovviamente da lavorare anche in termini di comunicazione e attenzione, sono più rilevanti nei più giovani”.

Le terapie a lunga durata d’azione

Farmaci antiretrovirali a lunga durata d’azione, che in base agli studi risultino in grado di controllare la viremia plasmatica con un’unica somministrazione a mesi di distanza è il futuro prossimo del trattamento dell’infezione da Hiv. Comprendere i motivi di questa scelta è stato l’obiettivo della seconda analisi dell’indagine svolta sui dati raccolti tramite il questionario sopracitato, e ha coinvolto 580 persone con infezione da HIV. I fattori significativi sono stati l’insoddisfazione per la terapia in corso, la diagnosi recente, la difficoltà nell’organizzazione della routine quotidiana legata all’assunzione della terapia e il livello di frustrazione legato alla dipendenza quotidiana da una terapia. Anche in questo caso la giovane età sembra essere un criterio che caratterizza la preferenza verso le terapie a lunga durata d’azione.

La coorte Icona

Queste ricerche confermano il valore della rete dei centri Icona, nata oltre 20 anni fa per monitorare i dati clinici e la gestione delle terapie antiretrovirali nelle persone con infezione da HIV che iniziano un percorso terapeutico. “Pur con tutti i limiti metodologici, avere strumenti snelli come le indagini effettuate direttamente sulle persone con infezione da HIV ci consente di fotografare una realtà e riflettere, al fine di poter progettare analisi di coorte più mirate, conclude Antonella D’Arminio Monforte, ASST Santi Paolo e Carlo, Milano e presidente di Fondazione Icona. La rete Icona e la collaborazione con le organizzazioni di pazienti ci hanno consentito una raccolta di un campione omogeneo sul territorio e ci offrono informazioni di grande utilità pratica, che ci vengono direttamente dalla percezione delle persone con HIV”.